Papeete, Rds e super sconto al palaghiaccio: Roccaraso è pronta per Carnevale

Di Donato: sarà una settimana di grandi eventi per le famiglie e i giovani

Roccaraso, 25 febbraio– La grande musica del Papeete Snow Tour che per la terza volta in questa stagione invernale torna a Roccaraso, un super sconto per le famiglie che sceglieranno di divertirsi al palaghiaccio “Bolino” e un fine settimana con il ritmo travolgente di Rds Play On Tour. E’ ricchissimo di grandi eventi il menu che Roccaraso offrirà alle migliaia di turisti che sceglieranno di trascorrere la settimana di Carnevale in montagna. Si parte martedì 5 marzo con la tappa del Papeete Snow Tour che la mattina animerà il parterre di Pizzalto davanti alla partenza degli impianti di risalita e, in serata, si trasferirà nel cuore del paese per accendere la movida. Sempre martedì 5 marzo i ragazzi (nati dopo il 2004), accompagnati da un adulto pagante, avranno l’ingresso gratuito al palaghiaccio. La settimana di Carnevale si concluderà con la super tappa di Rds Play On Tour che il 9 e il 10 marzo dalle 9 alle 16, a Pizzalto, proporrà due giornate di grande musica.

“Sappiamo che quella di Carnevale è uno dei periodi più gettonato dalle famiglie per la settimana bianca ed abbiamo cercato così di allestire alcuni eventi e delle promozioni per incentivare e rendere ancora più appetibile il soggiorno dei turisti a Roccaraso – ha spiegato il sindaco, Francesco Di Donato – , considerato anche che le nostre piste sono tutte aperte e perfettamente innevate, ci siamo inseriti in alcuni circuiti di eventi fra i più importanti in Italia, come ad esempio Rds e Papeete, per dare una risonanza nazionale alle nostre iniziative per i giovani. In più ci sarà il super sconto per le famiglie che sceglieranno il palaghiaccio per divertirsi proprio il 5 marzo. Insomma – conclude il sindaco Di Donato – siamo pronti con un’offerta di grande qualità proprio a misura di giovani e famiglie”. (h. 13,00)