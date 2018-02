Paola Pelino (Fi), l’orgoglio di  portare in Parlamento la mia terra

A pochi giorni dal voto la Senatrice sulmonese ha il vento in poppa ed i pronostici sono tutti a suo favore. Da unidici anni vive questa esperienza con grande passione e serietà. Vice Capogruppo uscente a Palazzo Madama per FI è’ considerata una delle parlamentari piu’ assidue con il suo 98% di presenza. Forse anche per questo Berlusconi ha voluto posizionarla in un Collegio “ blindato”.Di recente si è distinta per essere stata la prima a presentare il Ddl su “Oviidio 2017 divenuto poi legge da qualche settimana. Un riconoscimento che per la nostra città non capitava da decenni, Abbiamo voluto incontrarla per capire qualcosa di piu’ della donna,madre e politico che ha, fra l’altro, una grande dote: l’umiltà.

Sulmona, 25 febbraio– – Candidata al proporzionale per la Camera dei deputati collegio L’Aquila-Teramo Paola Pelino in carriera parlamentare per 11 anni e 301 giorni entrerebbe nel quarto mandato in Parlamento.

Da Vicepresidente del gruppo Senato FI alla candidatura blindata per il parlamento, come capolista alla Camera per il proporzionale del collegio L’Aquila-Teramo. Berlusconi sembra avere molta stima del suo operato, cosa vuol dire rientrare tra le privilegiate del Cavaliere, insieme alla Polverini, la Gelmini e la Carfagna?

Per me è motivo di orgoglio la riconferma che mi è stata data dal presidente, Silvio Berlusconi. Il nostro legame è noto a tutti ma credo di aver conquistato sul campo l’appellativo di “privilegiata”. Ho lavorato alacremente in questi anni e continuerò a farlo per il mio Abruzzo e per il mio Paese.

Con il 94% delle presenze è tra i candidati che partecipa di più ai lavori dell’Aula Un bilancio di questo mandato, quali sono stati gli errori, quali le sue vittorie?

Preciso 98 per cento di presenze in Aula. Ho preso un impegno non solo con i miei elettori ma con la gente della mia regione . Ho scelto di fare il politico, undici anni fa, con cognizione. Una scelta ponderata che mi ha portata a lavorare senza indugi. Undici anni sono tanti e tanti sono stati i risultati non solo territoriali ma anche nazionali. Non parlerei di vittorie ed errori. Parlerei più che altro di lavoro portato avanti. La caparbietà e la tenacia che mi contraddistinguono mi hanno portato a ridare un minimo di serenità ai tanti precari che vivono il nostro Abruzzo. Ho lavorato per salvaguardare, poi, i presidi militari, fino all’ultimo momento, uffici Inps, uffici territoriali del Mise. A livello nazionale ho provveduto, di concerto con il ministero dell’Istruzione, a lavorare per la stabilizzazione dei dirigenti scolastici di alcune regioni italiane che, negli anni, avevano subito un diverso trattamento.

E poi ?

Ho riportato a Sulmona un presidio industriale molto importante come la Medibev una trattativa difficile da chiudere ma ci sono riuscita. Le crisi industriali della Valle Peligna e della Val Vibrata le ho seguite con particolare attenzione come tutta la ricostruzione dell’Aquila. Il mio impegno è stato ad ampio raggio ma, in questi anni, non ho mai fatto mancare il mio supporto alle popolazioni terremotate attraverso provvedimenti legislativi importanti. Il nostro governo, nel 2009, guidato da Silvio Berlusconi, si è contraddistinto per sostenere gli aquilani e l’intero Abruzzo colpito dal sisma. Nessun governo, mai, era riuscito a fare tanto. Ho cercato di portare avanti il mio impegno per favorire non solo una ricostruzione strutturale ma soprattutto sociale. Sempre nell’ambito post sisma ho lavorato affinché gli abitanti del progetto case potessero tornare a pagare le utenze in base al consumo reale e non sui metri quadrati. Se, attualmente, l’Abruzzo può ancora avere sul territorio i suoi quattro tribunali, funzionali ed operativi, la cui chiusura è stata già decretata, è grazie ad un mio emendamento che, proroga la chiusura al 2020. Non lascerò nulla di intentato, infatti, mi sto già adoperando per scongiurarne definitivamente la chiusura.

Tutto qui’?

Macchè.Per quanto riguarda la sanità, invece, sono riuscita a mantenere il punto nascita dell’ospedale di Sulmona attraverso un’interrogazione specifica al ministro alla salute. Una sfida che mi sta molto a cuore è quella della centrale di compressione e il metanodotto della dorsale appenninica. Una “battaglia”che mi ha vista protagonista assieme agli onorevoli Maurizio Gasbarri e Deborah Bergamini riguarda la mancata applicazione della direttiva Bolkestain che andava a penalizzare le concessioni balneari e gli ambulanti. Un grosso risultato di Forza Italia. E poi, il mio ultimo lavoro parlamentare la “legge Pelino” sul bimillenario della morte di Ovidio. Chiaramente ci sono state, anche, delle sconfitte dovute al fatto che, negli ultimi anni, siamo stati all’opposizione ma assolutamente non parlerei di errori. Qualcuno, con molta probabilità, non ha raccolto le mie istanze ma io non mollerò la presa.

Già la legge su “ Ovidio 2017” entrsata in vigore con la pubblicazione da poche settimane. A Lei va ascritto il merito di aver presentato per prima una proposta di legge che ha riacceso l’attenzione nazionale sulla nostra città. Non accadeva da decenni Quali saranno le prossime priorità di Paola Pelino per riqualificare il territorio?

Sono molto orgogliosa della “legge Pelino” per il Bimillenario della morte di Ovidio e spero che questo finanziamento sia utilizzato per il futuro della nostra Sulmona. Mi piacerebbe vedere qualcosa di concreto per il nostro più illustre cittadino. Le mie proposte per riqualificare il territorio puntano tutte al turismo. Mi piacerebbe molto unire questa terra: tra mari e monti con pacchetti turistici ad ampio raggio, con più voli aerei e con più occupazione. Abbiamo bisogno di una vera politica di marketing perché abbiamo tutto e dobbiamo imparare a vendere e, non a svendere, il nostro territorio. Questa sarà la mia mission per l’Abruzzo.

In qualità di imprenditrice e contitolare di un’azienda dolciaria abruzzese quali sarebbero i tre interventi che adotterebbe se fosse il primo cittadino di Sulmona, per rilanciare l’economia?

Sulmona sta attraversando uno dei periodi più bui della sua esistenza. Chiaramente, in questo momento storico, non possiamo pensare all’industria per rilanciare l’economia del territorio ma ribadisco ciò che ho detto prima: punterei tutto sul turismo, sull’estetica della nostra città, sulla pulizia e sulla valorizzazione di ciò che abbiamo. Penso ai tanti eventi: dalla Madonna che scappa in piazza alla Giostra Cavalleresca. Dobbiamo fare della nostra città un piccolo gioiello invidiato da tutti. Siamo all’interno dei parchi nazionali, a venti minuti dalle piste da sci e a mezz’ora dal mare. Questa è la nostra forza non possiamo volere di più.

Mamma, donna impegnata in politica Insomma chi è veramente Paola Pelino?

Paola Pelino innanzitutto è una donna molto semplice, poi, è una tenera mamma ed una moglie attenta. In questi anni non è stato semplice conciliare tutto questo ma ci sono riuscita. Ho fatto dei sacrifici perché una donna rispetto ad uomo ha molte più responsabilità, volgendo lo sguardo alla famiglia, ma ha anche una marcia in più: quella di sapersi organizzare per riuscire su più fronti. Il consiglio che posso dare è quello di credere nei propri sogni e di percorrerli. Sono dell’avviso che attraverso la buona volontà e la voglia di fare tutto è possibile. Ma la cosa che non deve mai mancare è una grande dose di umiltà. Auguri !! (h.8,30)

Manuela Susi