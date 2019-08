Paola Gassman, Ugo Pagliai, Davide Cavuti ad Anversa degli Abruzzi

Il Recital “Sogna mia cara anima” a cura di Davide Cavuti in omaggio a Gabriele D’Annunzio che ad Anversa ambientò la “Fiaccola sotto il moggio”

Anversa degli Abruzzi, 18 agosto- Si terrà martedì 20 agosto alle ore 21,30 (ingresso libero) ad Anversa degli Abruzzi, in Piazza Belprato, l’anteprima nazionale del Recital teatral-musicale “Sogna mia cara anima” interpretato da due dei più importanti attori del panorama teatrale italiano, Ugo Pagliai e Paola Gassman, con le musiche originali e l’ideazione firmate dal compositore e regista abruzzese Davide Cavuti.

Due interpreti d’eccezione quali Paola Gassman (figlia del grande Vittorio) e Ugo Pagliai (compagno sul palcoscenico e nella vita di Paola Gassman), due grandi attori, ovunque acclamati dalla critica e dal pubblico. Ugo Pagliai e il compositore e regista Davide Cavuti dopo il successo ottenuto al debutto dello spettacolo “Tango y Amor” (lo scorso 20 luglio al Castello di Torrechiara a Parma), tornano di nuovo insieme sul palcoscenico in un omaggio a Gabriele D’Annunzio con la partecipazione di Paola Gassman.

” Sogna mia cara anima è un recital teatral-musicale che celebra il poeta Gabriele D’Annunzio in un luogo molto caro al Vate, – ha dichiarato Ugo Pagliai – nel corso della serata io e Paola omaggeremo la poesia attraverso le parole dei grandi poeti e con il commento musicale eseguito in scena dal maestro Davide Cavuti “.

Durante la serata si susseguiranno momenti di recitazione di brani di D’Annunzio (Consolazione, La pioggia nel pineto, I Pastori, etc) e poesie di autori che hanno segnato la storia della letteratura a livello mondiale: Ovidio, Dante, Shakespeare, Leopardi (L’Infinito), Neruda, ma anche Trilussa per momenti esilaranti.

Il commento musicale sarà eseguito dal Davide Cavuti Ensemble, con musiche originali di Davide, un mix equilibrato e suggestivo di musiche e parole per una serata di grande contenuto e di emozioni.

Prima dello spettacolo ci sarà la prolusione della studiosa e attrice Franca Minnucci.

Il titolo del recital trae origine da un verso della lirica “Consolazione” di D’Annunzio, composta dall’autore per la madre e lo spettacolo sarà in anteprima nazionale ad Anversa degli Abruzzi, il paese del Parco Letterario “Gabriele D’Annunzio” nella rete della Società Dante Alighieri.

” L’omaggio a D’Annunzio è un omaggio al Vate, ad uno dei suoi luoghi di ispirazione e all’intero territorio abruzzese con le sue straordinarie bellezze paesaggistiche – sostiene il Sindaco Gianni Di Cesare – e il nostro sentito ringraziamento va alla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila per la sensibilità mostrata a sostegno dell’iniziativa “.

Il Consigliere comunale delegato alla cultura Mario Giannantonio precisa ” C’è grande attesa per il “ritorno” ad Anversa di Ugo Pagliai che tutti qui ricordano per sua emozionante interpretazione recitativa del 2005 in occasione del Centenario della Fiaccola “.

Paola Gassman, attrice tra le più amate e importanti del panorama teatrale italiano, ha ricoperto numerosi ruoli da protagonista in spettacoli diretti da Squarzina, Castri, Ronconi, Maccarinelli, ottenendo unanimi consensi di pubblico e di critica. Negli ultimi anni, insieme al marito Ugo Pagliai, si è dedicato alla poesia con Recital portati in scena in tutta Italia. All’inizio della carriera si ricordano i tre anni trascorsi nella compagnia Teatro Libero diretta da Luca Ronconi, che con lo spettacolo “Orlando furioso” la vide presente in moltissime nazioni europee e negli Stati Uniti, culminando in un’importante trasmissione televisiva a puntate. Sempre in quel periodo prese parte agli spettacoli “La tragedia del vendicatore” per la regia di Ronconi e “Cucina” diretta da Lina Wertmuller. Entrò poi nella compagnia Brignone–Pagliai con gli spettacoli “Spettri” di Ibsen e “Processo di famiglia” di Fabbri. È stata inoltre diretta dal padre Vittorio in spettacoli come “Cesare o nessuno”, “Fa male il teatro” e “Bugie sincere”. Con la ditta teatrale Pagliai-Gassman ha messo in scena molti spettacoli sia nel genere drammatico sia in quello comico e brillante. Nel 2007 ha pubblicato presso Marsilio Editore l’autobiografia Una grande famiglia dietro le spalle.

Ugo Pagliai nel 1956 frequenta l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Nel 1963 è al Teatro Stabile di Genova e in seguito passa al Teatro Stabile di Roma e al Teatro Stabile d’Abruzzo. Dal 1973 fonda con la moglie Paola Gassman una compagnia teatrale propria. Nel 1988 riceve il Premio Flaiano alla carriera. Nel cinema debutta nel 1961 in un film diretto da Steno, ma la sua presenza sul grande schermo è poco significativa: fino al 2019 recita in circa venti pellicole. Nel 1971 raggiunge la grande popolarità con il ruolo del professor Edward Foster nello sceneggiato “Il segno del comando” diretto da Daniele D’Anza. Nel 1977 recita accanto a Peppino De Filippo e Lino Capolicchio nel difficile testo di Harold Pinter “Il guardiano”, adattato per il piccolo schermo da Edmo Fenoglio. Attualmente è direttore artistico della stagione di prosa del teatro comunale di Teramo.

Davide Cavuti è un compositore per il cinema per registi quali Michele Placido, Pasquale Squitieri, Lino Guanciale, Giorgio Pasotti, Edoardo Leo e per i compianti Giorgio Albertazzi e Arnoldo Foà. Laureato in “Ingegneria elettrica” all’Università dell’Aquila, ha vinto il “Premio Flaiano” nel 2017 per la regia del film “Un’avventura romantica”. Ha collaborato con Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nicola Piovani e vinto il “Premio Carlo Savina” per la musica da film. Dopo aver composto alcuni brani per le colonne sonore dei film “Il Grande Sogno” e “Vallanzasca gli angeli del Male” entrambi diretti da Michele Placido, nel 2012 firma la colonna sonora del film “Itaker-Vietato agli Italiani” con Francesco Scianna, Michele Placido ricevendo il premio come migliore colonna sonora della stagione al “Premio Roma Videoclip 2013”. È direttore del “Centro Ricerche e Studi Nazionale Alessandro Cicognini” e docente del corso professionalizzante di “Ingegneria del Miglioramento continuo” alla “Facoltà di Ingegneria” dell’Università dell’Aquila. Nel giugno 2019 Cavuti ha vinto il premio “Award of Excellence” al “Festival del Cinema di Toronto” in Canada con il film documentario “Lectura Ovidii”.