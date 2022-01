Panoramica storica della guerra

Sulmona, 23 gennaio– La guerra è una battaglia tra uomini. Uno scontro con tutti gli strumenti utili e possibili per annientare l’altro. Da sempre, nei secoli e millenni, gli uomini si sono combattuti, uccisi per affermare la propria vita, il proprio gruppo, la propria nazione, patria, territorio.

Nella seconda guerra mondiale il conflitto tra nazioni è stato atroce, fino all’ultimo sangue. Il numero totale dei morti si aggira tra 60 e 68 milioni.

In Italia, il numero totale fornito dai dati più aggiornati sulle perdite tra le forze armate e formazioni militari e paramilitari risultano 319.207 tra morti e dispersi, così suddivisi: Esercito, 246.432; Marina, 31.347; Aeronautica, 13.210; formazioni partigiane, 15.197; forze armate della RSI, 13.021.

Patricelli, oltre al presente, ha scritto e pubblicato dieci libri sulla seconda guerra mondiale, dimostrando una conoscenza specifica e approfondita sui singoli episodi e sui personaggi famosi o sconosciuti che hanno dimostrato la loro presenza in guerra.

Il periodo preso in considerazione è quello che va dall’ 8 settembre 1943 al maggio 1945, il primo maggio con l’arrivo trionfale dei volontari della Maiella ad Asiago e il 4 maggio con un comunicato elogiativo del ministro Scoccimarro, che si conclude con le parole “Evviva i volontari della Libertà! Evviva la Brigata Maiella”.

Patricelli segue da vicino la storia e l’attività bellica della Brigata Maiella, dalla sua nascita il 5 dicembre 1943 al 15 luglio 1945, a Brisighella, per la cerimonia di scioglimento. In una lettera inviata al sottoscritto, Carlo Troilo, figlio di Ettore, fondatore della Brigata, scrive: “In questo nuovo libro – privo di sostanziali novità sulla storia della Brigata Maiella – Patricelli insiste sul fatto che gli uomini della “Maiella” non erano partigiani ma “patrioti”, quasi che la qualifica di “partigiano” sia un disonore”.

La novità, espressa da Patricelli, non riguarda solo o unicamente la Brigata Maiella, ma svolge una trattazione a vasto raggio e così viva ed emozionante che sembra di viverla leggendola.

Ha voluto dimostrare che le parole di Carlo Azeglio Ciampi sugli abruzzesi sono vere ed encomiabili sulla resistenza umanitaria, e sulla lotta per la libertà, dopo la sua permanenza a Scanno e vivendo con loro dall’ottobre 1943 al 24 marzo 1944, giorno della sua traversata da Sulmona a Casoli. In un’intervista alla stampa del 1999 aveva detto: «Io ho un grande ricordo della gente d’Abruzzo, che accolse e sfamò migliaia di militari italiani e alleati fuggiti dal campo di concentramento di Sulmona».

Il 23 settembre 1999, nella visita in Abruzzo, a L’Aquila, riferisce: «Sono stati ricordati i rapporti miei, antichi e recenti, con la terra d’Abruzzo. Sono rapporti che lasciano un segno. Vissi qui alcuni mesi particolarmente intensi. Posso testimoniare di persona, per esserne stato beneficiario, di quello che fu l’atteggiamento degli abruzzesi nei confronti di coloro che si trovavano in condizioni di bisogno, fossero essi prigionieri alleati, fossero essi ebrei, fossero ufficiali o soldati dell’esercito italiano. Io qui passai alcuni mesi con alcuni amici, in particolare con un amico ebreo, un vecchio amico livornese. E un episodio, in particolare, mi è rimasto impresso nella mente. Quando, camminando una sera per una piccola via di Scanno, da una finestra un’anziana scannese mi fece un cenno, mi invitò a salire nella sua casa e mi offrì un pezzo di pane e un pezzo di salame. Questo mi ricorda quel bellissimo libro che hanno scritto gli alunni e gli insegnanti di una scuola di Sulmona – e che io conservo gelosamente – il cui titolo, se ben ricordo è “Dividemmo il pane che non c’era”».

Patricelli raccoglie una documentazione straordinaria e completa, con i suoi dieci libri dedicati al periodo della guerra e tutti gli altri che raccontano la stessa storia. In particolare della Brigata ricorda e presenta tutti i 1326 uomini. Un’epopea che si conclude con 55 morti, la cui memoria è espressa nel sacrario di Taranta Peligna, visitato da Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica Italiana, il 17 maggio 2001, prima di giungere a Sulmona per l’inaugurazione della Marcia Internazionale “Il sentiero della Libertà/Freedom Trail“. Il 25 aprile 2018, a Casoli alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Marco Patricelli tiene una lezione di storia della Brigata Maiella e del periodo della seconda guerra mondiale.

Anche nel ricordo di quella data e di quell’evento Patricelli chiude il libro con queste parole: «Proprio lì, dove il tricolore d’Italia svetta nell’azzurro del cielo guardando alla montagna madre e ricordando al vento una delle pagine più belle e più nobili della guerra di liberazione».

L’accentuazione al fatto che Patricelli sottolinei e rivendichi la denominazione dei maiellini come volontari e patrioti e non partigiani, ha un preciso valore storico: la storiografia italiana della seconda guerra mondiale ha esaltato i partigiani come liberatori dell’Italia dal nazi-fascismo. In realtà la liberazione ha avuto vari e numerosi eroi e tratti diversi: dalla resistenza armata come la Brigata Maiella e le tante organizzazioni di partigiani soprattutto al Nord, e la resistenza umanitaria, avvenuta per opera di cittadini, uomini e donne, che hanno collaborato all’assistenza, ospitalità e fuga verso la libertà di numerosi ex prigionieri di guerra alleati.

Secondo i dati, rilevati da Absalom, al momento dell’armistizio dell’8 settembre 1943, in Italia vi erano circa 80.000 prigionieri di guerra. L’art. 3 dell’armistizio (short term) recitava testualmente: “Tutti i prigionieri e gli internati delle Nazioni Unite dovranno essere consegnati immediatamente al Comandante in Capo alleato e nessuno di essi potrà ora o in qualsiasi momento essere trasferito in Germania”.

Lo stesso Absalom, nella prefazione al libro “La guerra in casa 1943-1944. La resistenza umanitaria dall’Abruzzo al Vaticano”(Qualevita, Sulmona 2004) di William Simpson, scrive: «Il fenomeno dell’assistenza spontanea era generalizzato in tutta la Regione Abruzzese, con punte più alte nelle Province di L’Aquila, Chieti e Pescara. Sulla base di statistiche desumibili dai documenti conservati negli archivi nazionali di Washington, si può calcolare un coinvolgimento di decine di migliaia di persone nell’assistenza, sempre rischiosa, agli ex prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento, dopo l’8 settembre. In rapporto alla popolazione globale delle zone di montagna e di collina, censita nel 1936, la partecipazione si aggirerebbe intorno al 4-5%, cifra tutt’altro che trascurabile, se si pensa che i fuggiaschi alleati di passaggio e di stanza in Abruzzo non erano probabilmente più di 10.000. Altri elementi non quantitativi fanno pensare che la disponibilità a prestare tale assistenza fosse ancora più diffusa».

Ma la testimonianza più sentita e vissuta è quella di Alba De Céspedes, lei stessa fuggiasca da Roma per recarsi al Sud Italia con gli alleati, rivolge agli abruzzesi questa frase emozionante, citata dallo stesso Presidente Sergio Mattarella, a Casoli: «Entravamo nelle vostre case timidamente: un fuggiasco, un partigiano, è un oggetto ingombrante, un carico di rischi e di compromissioni. Ma voi neppure accennavate a timore o prudenza: subito le vostre donne asciugavano i nostri panni al fuoco, ci avvolgevano nelle loro coperte, rammendavano le nostre calze logore, gettavano un’altra manata di polenta nel paiolo. […] Del resto attorno al vostro fuoco già parecchie persone sedevano e alcune stavano lì da molti giorni. Erano italiani, per lo più: ma non c’era bisogno di passaporto per entrare in casa vostra, né valevano le leggi per la nazionalità e la razza. C’erano inglesi, romeni, sloveni, polacchi, voi non intendevate il loro linguaggio ma ciò non era necessario; che avessero bisogno di aiuto lo capivate lo stesso. Che cosa non vi dobbiamo, cara gente d’Abruzzo? Ci cedevate i vostri letti migliori, le vesti, gratis, se non avevamo denaro».(cfr, Maria Rosaria La Morgia e Mario Setta, “Terra di Libertà, storie di uomini e donne nell’Abruzzo della seconda guerra mondiale”, ed. Tracce, Pescara 2014).

Mario Setta

“Brigata Maiella” di

Marco Patricelli (Rusconi libri, ottobre 2021)

.