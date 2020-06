Panchine Rosse: Roccacasale dalla parte delle Donne

Roccacasale,28 giugno– L’Inner wheel club, la compagnia teatrale Music&Dance e l’associazione Viaggiatori nel tempo hanno accompagnato ieri, con la loro professionalità e bravur, l’inaugurazione della prima panchina rossa a Roccacasale, nell’aquilano. Nuovo tasselllo Peligno per sconfiggere il macismo e chiedere alla violenza sulle donne.

Alla cerimonia gli amministratori locali hanno rinnovato il loro impegno per l’emancipazione femminile, l’uguaglianza e la libertà in questo graziosoper produrre un risultato utile e tangibile per le donne. Con il sostegno del Comune e la sponsorizzazione della farmacia di Roccacasale, gestita dalla dottoressa Adriana Vesi, l’iniziativa recupera alcuni passaggi della lunga lotta per la tutela del “sesso debole”.

M.T.

( foto maria trozzi)