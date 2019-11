“Palestre sicure”, ora arrivano nuove risorse della Regione

Sulmona,5 novembre– La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, ha approvato lo schema di convenzione con le Università di Chieti-Pescara e dell’Aquila per stanzia 250mila euro per l’attivazione dei percorsi formativi rivolti ai laureati triennali in “Scienze motorie” e i laureati magistrali in “Attività motoria preventiva e adattata”, nell’ambito del progetto sulla rete territoriale delle “palestre della salute” e delle “palestre sicure”.

L’iniziativa rientra in una delle azioni del Piano regionale di prevenzione, che prevede la realizzazione di un percorso tra l’ospedale e il territorio, attraverso il quale i soggetti con patologie cronico-degenerative possano essere accompagnati in maniera adeguata a un programma di esercizio fisico con il supporto di qualificati professionisti che operano in palestre, appunto, certificate (della salute o sicure).

Le “palestre della salute” opereranno nella prevenzione primaria delle più comuni malattie croniche non trasmissibili (tumori, diabete, patologie cardiovascolari e respiratorie), sensibili all’esercizio fisico.

Accanto a questa rete, ne nascerà una seconda che raggrupperà le cosiddette “palestre sicure”, che si occuperanno invece del trattamento delle stesse patologie in pazienti conclamati. Ogni struttura dovrà rispondere a specifici requisiti strutturali e organizzativi, con la presenza di professionisti qualificati e formati dalle università con percorsi continui.