Palazzo dell’Emiciclo torna a nuova vita

E’ il luogo simbolo per le Istituzioni abruzzesi, sede del Consiglio regionale a L’Aquila. Gravemente danneggiato con il sisma del 2009. Verrà riconsegnato nella giornata di domani con una serie di manifestazioni e con una riunione del gruppo di lavoro della Carle ( Conferenza assemblee regionali legislative europee) sul tema delle “ Calamità naturali”. I lavori sono durati due anni per un investimento di 8,5 milioni di euro.” Si tratta della prima riconsegna di un Palazzo monumentale con finalità di edificio pubblico che avviene dal sisma aquilano – afferma il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio – I lavori inoltre si caratterizzano per l’importante lavoro di restauro conservativo e per le innovative soluzioni antisismiche che lo rendono tra i primi in Italia e in Europa ad essere dotato di un moderno sistema di isolamento sismico alla sua base”.

L’Aquila, 21 giugno– Fervono i preparativi, ormai alla ultime battute, per la riconsegna dopo un delicato ed impegnativo intervento di ingegneria sismica su un grande complesso pubblico. Uno dei monumenti simbolo della città, sede del Consiglio regionale, gravemente danneggiato dal sisma del 2009, verrà riconsegnato alla città dell’Aquila venerdì 22 giugno alla ore 16,00.

I lavori, iniziati nel dicembre del 2015 e durati appena poco più di due anni, un vero record se si pensa alla complessità e alla misura degli interventi. Si è trattato di un restauro di assoluto valore che riporta nel suo splendore un vero fiore all’occhiello dell’Aquila e dell’Abruzzo. Otto milioni e mezzo di investimento e due anni di lavoro intenso utilizzando materiali di pregio e recuperando grandi spazi che accoglieranno una nuova biblioteca, sale riunioni, sale convegni. E ancora, spazi per la cultura con la pinacoteca e ampi corridoi in cui potranno essere allestite le mostre e anche una vetrata artistica di Franco Summa collocata nella navata dell’Emiciclo. “Si tratta della prima riconsegna di un Palazzo monumentale con finalità di edificio pubblico che avviene dal sisma aquilano – afferma il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio – I lavori inoltre si caratterizzano per l’importante lavoro di restauro conservativo e per le innovative soluzioni antisismiche che lo rendono tra i primi in Italia e in Europa ad essere dotato di un moderno sistema di isolamento sismico alla sua base. Finalmente un Palazzo simbolo dell’Aquila che torna nella disponibilità della città con nuovi spazi sociali e culturali che i cittadini possono condividere con l’Assemblea legislativa”.

Al posto della storica sala Michetti è stato creato un giardino d’inverno che diventa un nodo vitale su cui convergono tutti i principale passaggi e che consentirà di smistare i percorsi per la nuova biblioteca e per una nuova sala ipogea che si trova esattamente sotto la piazza dell’emiciclo con 250 posti a sedere. Sotto il livello stradale sono stati riportati alla luce degli ambienti con volte a botte che erano ricoperti di terra e che ora ospiteranno la biblioteca del Consiglio regionale.

Ma la trasformazione non ha interessato soltanto gli interni dell’edificio. Anche la parte esterna mostra grandi cambiamenti come la pedonalizzatone di una parte di Via Michele Iacobucci in modo da tenere collegati l’Emiciclo e la Villa Comunale e con il colonnato che torna ad essere fruibile al pubblico dopo quaranta anni ed una sapiente opera di ristrutturazione. Il restauro ha interessato anche gli antichi busti che già erano presenti ma erano nascosti da pesanti patinature.La villa comunale diventa così parte integrante del nuovo polo politico-amministrativo e scientifico che integra oltre agli uffici dell’assemblea regionale e l’aula consiliare, il Gran Sasso Science Institute che ha occupato il palazzo ex Isef con le aule e i laboratori e l’ex Gil con gli uffici ed il Rettorato.

Nell’ambito delle manifestazioni legate all’evento venerdì 22 giugno alle ore 8,30 si riunisce il gruppo di lavoro Calre sulle “Calamità naturali”; alle 9,30 si riunisce, sempre all’Emiciclo l’Assemblea plenaria delle Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative che vedrà la partecipazione dei Presidenti di quattordici assemblee legislative regionali. Alle 11,00 si terrà un importante convegno di livello internazionale sullo studio delle “Calamità naturali”.

Alle ore 16,00 è previsto il taglio del nastro, l’inno d’Italia cantato dal tenore Mariani Aleando e il Recital di Simone Cristicchi, attore, cantautore e Direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo. Infine i saluti istituzionali nella nuova sala “Ipogea” e dalle ore 17,30 i presenti potranno visitare il Palazzo.

In occasione dell’inaugurazione del Palazzo dell’Emiciclo, prevista il prossimo 22 giugno, sarà predisposta una diretta video a partire dalle ore 16.00. L’evento sarà ripreso live e trasmesso contemporaneamente sia sulla pagina Facebook ufficiale del Consiglio regionale dell’Abruzzo www.facebook.com/abruzzoconsiglioregionale/ che sulla homepage del sito istituzionale www.crabruzzo.it

Maria Teresa Liberatore

