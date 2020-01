Palaghiaccio Roccaraso, il 24 gennaio torna il “Black Ice Friday”

Ticket d‘ingresso a 6 euro: si potrà pattinare fino alle 23

Roccaraso,21 gennaio-Per chi ama divertirsi e pattinare sul ghiaccio questa settimana c’è davvero un appuntamento imperdibile. Per il secondo anno consecutivo a Roccaraso torna il “Black Ice Friday”: una promozione che punta ad incentivare l’utilizzo del palaghiaccio “Giuseppe Bolino” anche nei giorni feriali. Da gennaio a marzo saranno tre gli appuntamenti col “Black Ice Friday” che permetteranno di pattinare il venerdì a soli 6 euro. Si comincia il 24 gennaio, in una giornata in cui il palaghiaccio resterà aperto fino alle 23.

La conferma della promozione è stata annunciata dal sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, e dall’amministratore unico dell’Acd Roccaraso-Pietransieri, Giuseppe Della Monica, che alla vigilia di Natale hanno celebrato, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, la chiusura dei lavori di ristrutturazione di una parte del palaghiaccio che ora è più accogliente e funzionale.

“Il palaghiaccio è da sempre uno dei punti di forza della nostra offerta turistica – spiega il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato – Da una parte lavoriamo per renderlo più bello e per azzerare le barriere architettoniche, dall’altra pensiamo a promozioni come questa affinchè sia accessibile a tutti anche durante la settimana. Durante l’inverno completiamo con queste iniziative la giornata di divertimento dei turisti che comincia sulle piste e poi si trasferisce nel cuore del paese”.

“Questa promozione è stata attivata parallelamente a quella “0-12 gratis” riservata alle famiglie con bambini che è promossa insieme alla Dmc Alto Sangro Turismo e al Consorzio Skipass Alto Sangro – chiarisce l’amministratore unico dell’Acd Roccaraso-Pietransieri, Giuseppe Della Monica – siamo certi che, soprattutto i più giovani, coglieranno quest’opportunità di divertimento fino a tardi ad un prezzo super scontato. Lavoriamo affinchè tutto il paese sia al centro di un progetto di divertimento dedicato ai turisti e costruito lungo tutto l’arco della giornata”. (h.12,45)