Pacentro:Franca Vitucci e le sue produzioni in terracotta

Pacentro, 12 giugno– A Pacentro, incantevole e secolare Borgo dell’Abruzzo Ulteriore la Signora Franca Viticci è titolare di una bottega artigianale di produzione di statue in terracotta. Angolo straordinario che rappresenta una secolare tradizione abruzzese di artigianato artistico di grande valore e professionalità. All’interno si possono ammirare statue realizzate secondo gli antichi procedimenti di creazione e di produzione. Il negozio è in Via Roma a Pacentro e rappresenta,tra le altre cose, un’autentica identità pacentrana. La signora Franca Vitucci con professionalità, passione, dedizione, realizza opere per l’appunto in terracotta di straordinaria bellezza. La tradizione artigianale Abruzzese è rinomata ed apprezzata in molte località. I Presepi ad esempio vedono essere protagoniste le statuette in terracotta le quali rappresentano la millenaria tradizione del Presepe sotto l’albero di Natale per la gioia di tutti grandi e piccoli.

La tradizione delle statuette in terracotta a Pacentro è legata al maestro immortale Giuseppe Avolio nato nel 1883, morto nel 1962, artista di origine napoletana appartenente ad una genia dedita all’arte. Tradizione tramandata di generazione in generazione con la famiglia Avolio che a Pacentro, nel secolo XIX, possedeva una famosa bottega artigianale; Giuseppe Avolio è stato protagonista indiscusso anche della realizzazione ed allestimento dei Presepi. La signora Franca Vitucci continua la tradizione antichissima della produzione di Statue in terracotta rappresentando la preziosa, importantissima continuità. Buon lavoro ad major. (h. 18,00)

Andrea Pantaleo