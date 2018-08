Pacentro, rievocazione storica del Giuramento della Milizia

Pacentro 25 agosto- In occasione della XXI^ edizione dei Caldoreschi ieri sera a Pacentro si è svolta la rievocazione del Giuramento della Milizia e dell’Investitura degli Sponsali.Il Corteo Storico si è snodato partendo dal castello per percorrere le vie principali del centro storico e giungere in largo dell’Aringo nelle vicinanze di Piazza del Popolo, luogo nel quale vi è stata la rappresentazione dell’arresto di uomini accusati di praticare lo Jus Primae Noctis.

In seguito il Corteo si è diretto in Piazza Umberto Primo per la tradizionale cerimonia dell’investitura degli Sponsali e per l’esibizione dei tamburini.. I rulli dei tamburi dal ritmo marziale hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancor più palpitante. Incantevoli gli abiti storici realizzati con stoffe pregiatissime. Oggi,Sabato 25,a partire dalle ore 21:15, sempre al Castello Caldoresco, si avrà il processo alle Dame accusate di praticare la stregoneria e a seguire, alle ore 22:00, sempre in Largo dell’Aringo, vi saranno le disposizioni del Conte Antonio Caldora. La giornata di domenica 26 agosto vedrà il momento fra i più emozionanti della Rievocazione dei Caldoreschi con l’attesissimo Corteo Storico il quale partirà dal castello alle ore 18:45 per percorrere le vie principali del centro storico di Pacentro; a seguire a partire dalle ore 21:00 vi sarà la tradizionale cena medioevale all’interno del Maniero.

La notte ha contribuito ieri sera a rendere l’evento ancor più emozionante ed intriso di fascino e mistero. Il castello all’imbrunire, con il suono dei tamburi, ha evocato ancora una volta un leggendario passato nel quale il Feudo di Pacentro ha avuto eminente splendore e prestigio. Quando le tenebre della notte scendono nel secolare paese Abruzzese ogni realtà, ed anche le Rievocazioni Storiche, acquistano un fascino speciale, una realtà ancor più coinvolgente, un’atmosfera quasi fiabesca. La Valle Peligna ha il culto di Rievocazioni Storiche le quali collegano il presente ad un passato prestigioso. Pacentro rappresenta una delle culle dell’Abruzzo Ulteriore colma di tradizioni, eventi, usi e costumi, magnificamente serbati dalla popolazione locale con amor proprio popolare.(h. 12,30)

Andrea Pantaleo