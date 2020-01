Pacentro: Pizzola e la posizione del Comune sulla cittadinanza onoraria a Mike Pompeo

Pacentro, 8 gennaio- Prendiamo atto che il Comune di Pacentro non ha concesso la cittadinanza onoraria a Mike Pompeo, notizia resa nota solo dopo la nostra lettera al Sindaco Guido Angelilli. Nello stesso tempo non possiamo non rilevare che la posizione del Comune non è affatto chiara. In primo luogo non si comprende perché la notizia sia stata tenuta “segreta” per due mesi, ma soprattutto non si comprende la motivazione del diniego”. Lo scrive oggi Mario Pizzola Presidente dell’Associazione “Un solo pianeta”.

“La nostra associazione – spiega Pizzola – non ha posto un problema procedurale (ossia l’esistenza o meno di un regolamento al riguardo) ma una questione di merito, ovvero se l’amministrazione municipale avesse maturato o meno il convincimento che non esistono le condizioni per la concessione di tale riconoscimento a Mike Pompeo. Su questo punto, che è essenziale, non c’è risposta.

La cittadinanza onoraria è un atto straordinario che viene compiuto nei riguardi di persone che si siano particolarmente distinte per iniziative benefiche nei confronti della comunità o che abbiano dato lustro ad un Paese o al mondo intero attraverso la propria azione o il proprio esempio in campo culturale, scientifico, sociale, religioso o politico.

Non è sufficiente, insomma, essere personaggi famosi o avere ascendenze familiari in un dato luogo. Tali requisiti, a nostro, avviso non sussistono nel caso del Segretario di Stato USA nonché ex capo della CIA.Al contrario, la sua totale subordinazione alla volontà di Trump e al comportamento pericoloso ed inquietante del Presidente statunitense va esattamente nella direzione opposta”. ( h. 14,30).