Pacentro: l’impegno dei Carabinieri forestali al tempo del Coronavirus

Pacentro,28 marzo– All’emergenza Corona virus in montagna si è aggiunta l’allerta meteo con allevatori e famiglie in difficoltà e il rischio valanghe che incombe su alcuni territori d’alta quota, ostili anche in Abruzzo dove la neve ha raggiunto anche il mezzo metro, nonostante la primavera. Altopiani isolati, ma non disabitati sugli appennini con vaste aree da monitorare per i Carabinieri Forestali che in questi tempi di grande difficoltà per tutti non si sono fermati un momento e stanno garantendo il massimo per l’assistenza alle comunità montane ed i controlli volti a contenere il contagio da Covid-19.

Incessante ed encomiabile l’attività dei Carabinieri forestali di Pacentro (Aq) che sono operativi in tutta l’area affidata e così nel parco nazionale Maiella. A Fonte Romana e a Passo San Leonardo, dove le alture appenniniche tracciano i confini tra le province di l’Aquila, Pescara e Chieti, sono caduti più di 70 cm di neve in poche ore e i militari dell’Arma alle prime luci dell’alba hanno raggiunto diverse località per garantire alimenti, medicinali, vicinanza e assistenza allecomunità e alle famiglie più isolate del comprensorio.

Ben 50 cm di neve al suolo rendono difficile l’attivitità agricola, di custodia e cura del bestiame, in questo momento di quarantena e d’isolamento per il Coronavirus gli allevatori sono davvero in difficoltà. Non sono soli però, in queste settimane i Carabinieri Forestali hanno attraversato da parte a parte tiutto il territorio per raggiungere masserie e aiutare i pastori, garantire assistenza alle comunità montane fornendo beni di prima necessità e servizi. I Carabinieri sono pronti per ogni necessità ed emergenza si dovesse presentare (112).

(M.T.)