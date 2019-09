Pacentro: il concerto di Fausto Leali

Pacentroi,9 settembre- Molte le presenze ieri sera a Pacentro per l’attesissimo concerto dell’artista Fausto Leali molto gradito dal pubblico. Presenze in piazza non soltanto del pubblico della valle peligna, ma giunto anche da altre località Fausto Leali ha una carriera straordinaria e di grande livello professionale: ha incantato il pubblico sia con le sue canzoni, sia con la sua inconfondibile voce. Molte sono le sue canzoni entrate nella storia della musica leggera d’autore. Brani quali Deborah, Angeli negri, Io camminerò, Io amo, Mi manchi, Ti lascerò,ed altri ancora tutti ha realizzare una parabola artistica di encomiabile valore musicale, professionale. Ottima la band che lo ha accompagnato nel concerto.

Ricordiamo anche le sue partecipazioni al Festival di San Remo, celebre appuntamento della canzone italiana, che Fausto leali vince nel 1989 con il brano dal titolo Ti lascerò. Serata incantevole quella vissuta a Pacentro, con il pubblico delle grandi occasioni, per non perdere il concerto di un’artista che è l’orgoglio ed il pilastro della musica italiana d’autore. Fausto Leali ha iniziato la carriera negli anni sessanta e, dall’ora, non ha mai smesso di elargire emozioni, di offrire brani musicali straordinari, i quali elargiscono emozioni e ricordi indelebili. Un’ennesima notte pacentrana, ha regalato altri momenti indimenticabili, grazie alla presenza di Faust Leali artista imperituro della musica che conta, che ha un valore artistico inestimabile.

Andrea Pantaleo