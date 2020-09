Pacentro: “Frantolio – 14° concorso Buon Olio Peligno”.

Pacentro,8 settembre- Con qualche mese di ritardo, a causa dei problemi creati dall’emergenza Covid 19, e con tutti gli accorgimenti previsti dalle ordinanze e dai protocolli previsti dalla Regione e dal Governo, si terrà il prossimo Venerdì 11 Settembre, a Pacentro, l’edizione 2020 della manifestazione “Frantolio – 14° concorso Buon Olio Peligno”.

L’evento, che doveva tenersi lo scorso 7 marzo, avrà due momenti significativi, che avranno come teatro Il Convento dei Frati Minori Osservanti, in via San Francesco. Giovedì 10, alle ore 16,00, il dottor Lorenzo Palazzoli, medico, ricercatore e sommelier dell’olio terrà un mini corso alla conoscenza ed all’assaggio dell’olio extravergine di oliva.

Venerdì 11 Settembre, sempre alle ore 16,00 ci sarà il convegno di premiazione del Buon Olio Peligno dell’annata 2019. Dopo il saluto del sindaco di Pacentro Guido Angelillli, seguiranno le introduzioni dell’assessore comunale Sara Santini e del presidente dell’Associazione Rustica e Gentile, Franco Volpe. Seguiranno gli interventi dell’agronomo e capo del panel di esperti assaggiatori della Regione Abruzzo Marino Giorgetti sulle tecniche di trasformazione dell’olio; della professoressa Fausta Pezzi e di un alunno diplomato dell’Istituto agrario Serpieri di Pratola Peligna sul tema della filiera corta della valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva e le conclusioni dell’assessore regionale all’agricoltura Emanuele Imprudente.

A conclusione, sempre curata da Marino Giorgetti, la cerimonia di premiazione dei 5 produttori e frantoiani vincitori.

“Per la particolarità dell’edizione di quest’anno – spiega il presidente Franco Volpe – il concorso si caratterizza come premiazione dell’annata 2019 e come valutazione dell’andamento della produzione anche per l’annata 2020, a poche settimane dall’inizio della raccolta delle olive e dalla molitura”

L’edizione 2021 del concorso, sperando che le condizioni siano diverse da quest’anno e che i problemi creati dal Covid 19 siano alle nostra spalle, si terrà come di consuetudine a marzo 2021 ad Introdacqua.

L’Associazione Rustica e Gentile, nell’invitare i produttori a partecipare all’evento nel rispetto delle regole previste e prenotandosi ai numeri 340.1281696 – 346.6625186 – 347.6050909, ringrazia il comune di Pacentro, la Regione Abruzzo, Bifora comunicazione e tutti gli sponsors ed i partner che hanno consentito la realizzazione anche quest’anno, della manifestazione di valorizzazione di uno dei prodotti caratterizzanti l’agricoltura peligna.