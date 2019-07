Pacentro, domenica ” la musica oltre i confini “

Pacentro,5 luglio- “La musica oltre i confini, viaggio per il mondo tra sacro e profano” è il concerto che si terrà il 7 luglio alle 18 nell’ex convento di Pacentro. Un concerto, ideato ed organizzato da Sondria D’Amato, che accompagnerà il pubblico in uno straordinario percorso musicale che si dipanerà dalla musica barocca al melodramma giocoso di Rossini, dall’opera buffa di Mozart alla musica corale della penisola scandinava, dalla musica russa popolare e classica di Shostakovich al folklore romeno di Pann. Non mancheranno i canti tradizionali ebraici e ortodossi, il tango argentino, la musica religiosa afro-americana e i capolavori per il cinema di Ennio Morricone e Nino Rota. Il concerto è patrocinato dal Comune di Pacentro e realizzato in collaborazione con la Fondazione Carispaq. L’ingresso è gratuito. (h.8,30)