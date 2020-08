Pacentro: confermata per il 6 settembre la 570^ edizione della ” Corsa degli zingari”

– Il covid non ferma lache da secoli caratterizza la prima settimana di settembre nella comunità di Pacentro. Grande sforzo è stato profuso dagli organizzatori per far sì che la tradizione pacentrana si rinnovasse anche durante l’emergenza sanitaria in corso. Naturalmente saranno adottate tutte le precauzioni e i controlli per contenere la diffusione del virus a cominciare dal fatto che per la prima volta nella storia della tradizione il pubblico sarà assente. Come pure per precauzione saranno sottoposti a test covid concorrenti che si sfiderannodella competizione che si terrà domenica 6 settembre. L’organizzazione dell’evento è curata dall’associazione “Corsa degli Zingari” presieduta da Giuseppe De Chellis e dalla Confraternita Madonna di Loreto, guidata dal Priore Piero Paletta. Il nome dei concorrenti per il momento resta riservato perché ognuno di loro sarà sottoposto al test coronavirus, come prescritto dalle misure precauzionali anticovid.