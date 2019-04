P.S.I. Abruzzo protagonista alla tre giorni del congresso nazionale 

, appena quarantenne, é il nuovo Segretario Nazionale del P.S.I che succede, dopo dieci anni, a Riccardo Nencini. La chermmes Romana ha visto protagonisti i nostri delegati Abruzzesi, veri e propri mattatori, che eleggono ben sette consiglieri nazionali: Fgià segretario per la provincia di Teramo,Presidente del consiglio comunale di Martinsicuro,sperta in recuperi urbani e in green energy,I figlio del compianto Antonio apprezzatissimo nello sport come così come negli ambienti sindacali, Ing.già segretario di Avezzano e responsabile della Marsica noto anche lui nello sport e negli ambienti amministrativi,assessore al comune di Vasto,A punto di riferimento nel mondo della solidarietà nel chietino. Ai 7 vanno aggiunti altri due membri di dirittoprobabile membro della Direzione nazionale e il Segretario Regionale. Un risultato voluto e ottenuto grazie alla mediazione del PRESIDENTE, diinfaticabile e vera animatrice del gruppo regionale.(h. 18,30)