Sulmona,8 novembre– L’occasione per una riflessione sulla cultura in questo territorio e soprattutto nuove considerazioni sul significato del bimillenario ovidiano è stata offerta a Sulmona dalla presentazione del volume di “ Ovidio e le Metamorfosi “ ( spigolature surrealistiche in talune mutazioni magiche) l‘ultima fatica letteraria di Emiliano Splendore,professore e uomo di cultura. Si tratta di un saggio assai orignale,molto elegante nella veste grafica,che offre una serie di spunti e considerazioni non solo per gli studiosi della cultura ovidiana ma anche e soprattutto ai giovani che si avvicinano a conoscere meglio Publius Ovidius Naso il massimo poeta dell’età augustea considerato tra i piu’ grandi elegiaci dell’umanità latina.

La manifestazione si è tenuta a Palazzo Corvi a Sulmona alla presenza di un folto pubblico Dopo i saluti del sindaco della città Anna Maria Casini, del Vice Presidente della Fondazione Carispaq Armando Sinibaldi e dell’editore Andrea Padovani la giornalista Carla Arletti Vice Caporedattore del “ Venerdì” di Repubblica ha tracciato prima un rapido profilodi Emiliano Splendore poi ha illustrato le linee guida del saggio “ Ovidio e le Metamorfosi”:la biografia essenziale,la produzione letteraria e la fortuna del cantore peligno nei secoli. Ha esaminato poi con brevi ed efficacissime riflessioni le novità proposte dallo studioso nell’ammiccante capitolo “ spigolature surrealistiche in talune mutazioni magiche delle Metamorfosi di Ovidio” ha coinvolto infine l’Autore e l’attentissimo uditorio in un serrato dibattito sulle tematiche care al Vate sulmonese

Il prof. Emiliano Splendore è nato a Fagnano Castello (Cosenza) ma riesiede a Sulmona ormai da tantissimi anni dove svolge con passione e impegno una intensa attività culturale. Coniugato,due figli, è laureato in materie letterarie presso l’Università degli studi di Roma con il massino dei voti ed h insegnato lette nella scuola di primo e secondo grado. Dal suo ricchissimo curricula scopriamo,fra le tante attività, che dal 1977 è membro della Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Dal 1984 è socio della Fondazione della Cassa di Risparmio di L’Aquila.Dal 1986 è socio onorario dell’Accademia Anversana; dal 1998 è Membro del Rotary Club di Sulmona;.Nel 1979 è stato Fondatore e poi Presidente del Gruppo Archeologico Suoerequano ( Ente con personalità giuridica) che presiede tuttora. Attualmente è direttore responsabile della Collana “ Contributi alla cultura della regione Abruzzo”. Nel 1977 gl è stata conferita la nomina a Presidente del Collegio Arbitrale di Disciplina del Comune di Sulmona; nel 2014 è stato nominato membro del Consiglio direttivo dell’Istituto storico Ignazio Silone;nel 2006 ha fatto progettare ed eseguire il restauro della tomba di Antono De Nino presso il cimitero di Sulmona; nell’aprile 2013 ha organizzato il primo convegno dedicato alla figura di Giuseppe Papponetti;nell’aprile del 2015 ha curato,tra l’altro,la mostra ed il Catalogo “ Il segno dei peligni” per la Collettiva d’Arte nella pinacoteca di Assisi

Ricchissima è anche la sua produzione letteraria attraverso pubblicazioni, saggi e scritti anche su prestigiose riviste tra cui vanno segnalati “Superaequm” ed i “ Peligni Superequani”, “Le antichità di Castel di Sangro”, “ Gli ori di San Francesco a Castelvecchio Subequo”¸” Considerazioni sulla storia del Mezzogiorno d’Italia”,” Alla scoperta del surrealismo nelle Metamorfosi Ovidiane”, “ Castelvecchio Subequo: storia ed arte del monumentale complesso francescano”, “ Biografia ragionata di Antonio De Nino “ in “ Antonio De Nino e la terra peligna”, “ Il mondo del lavoro e l’Emigrazione in Calabria”, “ Profilo archeologico e storico dei Comuni della Valle Subequana”, “ Compendio biografico in Gabriele D’Annunzio” in “ D’Annunzio,le donne e la politica”, “ Bibliografia essenziale di Giuseppe Papponetti”, “ Omaggio a Ovidio nel bimillenario della morte”. Cultore di poesia ha dato alle stampe diverse raccolte in lingua ed in vernacolo tra cui “ Uno sguardo dalla mia finestra”, “ Un solo giorni finisce”, “ Riflessi di voce”, “ Anatema”.

Emiliano Splendore è inoltre un infaticabile e apprezzato organizzatore di mostre, conferenze e convegni sui temi inerenti l’archeologia, la storia, l’arte,l’antropologia,l’economia.

Lucilla Di Marco

(foto: Andrea Pantaleo)