Ovidio 2018: Di Girolamo (M5S) a giorni il Decreto regolamento su G.U.

– Come anticipato solo 3 settimane fa, il Presidente della Repubblica ha apposto la propria firma sul DPR, ovvero sul Regolamento per l’attuazione della legge n. 226 del 2017, recante istituzione dell’anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio.Questo sinificaed entreremo finalmente nel vivo dell’organizzazione di questa solenne ricorrenza che celebreremo, ahinoi, sì in ritardo… ma che celebreremo!