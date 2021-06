Ospedale di primo livello: ora, ora è il  momento

Il manifesto-appello lanciato da Lando Sciuba,Franco La Civita,Aldo Ronci e Giuseppe Evangelista ha già infiammato e scatenato nuovi entusiasmi in città per tornare a lottare,nel segno dell’unità, per un obiettivo comune: l’Ospedale,il suo ruolo,il rafforzamento della qualità dei servizi.In queste ore non parleremo di quella parte della politica cittadina , pasticciona, che ha fallito tutti gli appuntamenti e che è stata in questi cinque anni sempre alla finestra a lamentarsi e a criticare tutto cio’ che si cercava di fare. In una fase così delicata per la città ed il territorio la sfida principale oggi è sui problemi, sulla qualità delle proposte e sull’impegno a risolverli. Sulmona, ancora una volta prova farlo insieme, esaltando la coesione sociale e territoriale, ma soprattutto chiamando la Regione ad un confronto serrato e decisivo ben sapendo che siamo appena agli inizi di una battaglia lunga, quasi proibitiva e che il progetto non piace a tanti altri territori in Abruzzo

Sulmona,14 giugno- Questa volta percepiamo qualcosa di diverso e beneaugurante. Diciamolo con franchezza i facili entusiasmi nei giorni scorsi attorno alle notizie di questa bozza di riordino della rete Ospedaliera,peraltro attesa da tempo, non è un risultato finale ma una ipotesi di progetto consegnata ai consiglieri regionali per le prime valutazioni prima di iniziare il lungo cammino in Giunta regionale,le diverse Commissioni del Consiglio regionale,l’esame dell’Aula e poi ua volta licenziato da inviare al Ministero della salute.

Ma il fatto che la nostra città trova la giusta attenzione in questo piano è scuramente un fatto positivo di straordinaria rilevanza politica. Il secondo aspetto riguarda l’iniziativa di questo manifesto- appello alla città firmato dagli ex sindaci della città Lando Sciuba e Franco La Civita, dall’ex Consigliere comunale e regionale Giuseppe Evangelista e dal prof. Aldo Ronci che già anni addietro si battè molto,tra l’indifferenza della politica locale ( molti consiglieri comunali, dirigenti di partito locale,sindacalisti ecc) che evitarono di firmare la massiccia petizione popolare (oltre tre mila firme) contro il declassamento dell’Ospedale

Il terzo problema riguarda il rischio di strumentalizzazioni elettorali attorno ad una battaglia che invece resta di civiltà e di speranza perché sulla sanità non si puo’ scherzare piu’. Ed ecco allora che l’iniziativa di questi quattro “ cittadini di Sulmona” ( come amano definirsi nel manifesto) è forse la testimonianza migliore per unire e non dividere i sulmonesi e soprattutto il territorio intero del Centro Abruzzo. Dalle solidarietà che giungeranno capiremo al meglio se questa volta il vento è cambiato- Ma davvero

Cosa dice l’appello?

L’Agenzia Sanitaria Regionale ha licenziato il Piano di Riordino della rete Ospedaliera nel quale l’Ospedale dell’Annunziata di Sulmona è classificato di primo livello. E’ una notizia che va accolta positivamente. Da anni questo obiettivo è stato perseguito con iniziative di cittadini, organizzazioni sindacali e politiche consapevoli che tale classificazione avrebbe influito in misura decisiva sul futuro della città e di tutto il comprensorio. Al riguardo stupisce per tanto il silenzio e la sottovalutazione che si registra in città da parte di forze politiche, sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro. Consapevoli che per raggiungere l’obiettivo lungo il cammino non privo di insidie ( deve essere fatto proprio dalla Giunta Regionale, e dal Consiglio Regionale per essere poi inviato poi al Ministero della Sanità che dovrà approvarlo) Invitiamo Cittadini, organizzazioni sindacali e politiche sulmonesi e l’Istituzione comunale ad esprimersi nel merito,a manifestare approvazione e sostegno alla proposta e a vigilare affinchè la popolazione del territorio peligno, sangrino e subequano possa fruire di un’ospedale di primo livello. Quanto auspicato contribuirebbe assieme ad altri fattori a frenare lo spopolamento a migliorare le condizioni locali di esistenza così da rendere piu’ soddisfacenti le prospettive di vita degli individui che vorranno venire a risiedere in questo territorio e rendere piu’ coesa la comunità

( f.to Lando Sciuba,Aldo Ronci,Franco La Civita e Giuseppe Evangelista cittadini di Sulmona)