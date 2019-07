Ospedale di 1^ livello: sarà presentata una risoluzione. Ma sarà sufficiente ?

Sulmona, 29 luglio– Una risoluzione urgente per chiedere all’assessore regionale Nicoletta Verì di inserire l’ospedale di Sulmona nel prossimo definitivo documento di riordino della rete ospedaliera, classificandolo di Primo Livello, da presentare nella Commissione regionale domani. È l’impegno che le Consigliere regionali Antonietta La Porta e Marianna Scoccia hanno preso di comune accordo con la Commissione Consiliare Politiche Sanitarie del Comune di Sulmona, che si è riunita questa mattina a palazzo San Francesco, insieme ai Capigruppo consiliari comunali, convocata dal sindaco Annamaria Casini, in qualità di presidente di Commissione. “Ho voluto fortemente questo incontro, in cui è emerso un clima coeso tra tutti i Consiglieri comunali presenti, proseguendo il mio impegno per incidere, attraverso i referenti regionali di questo territorio, nelle decisioni che saranno prese riguardo l’ospedale di Sulmona. Ho apprezzato la disponibilità delle due Consigliere regionali, che ringrazio, e sono molto soddisfatta di aver constatato il loro impegno nel portare già domani una Risoluzione congiunta, in linea con quanto già deliberato dal Consiglio comunale di Sulmona a favore dell’ospedale di Primo Livello”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.