Orsa Pro Natura Peligna:Sos su metanodotto e centrale Snam

Sulmona, 16 maggio- Leggiamo le numerose iniziative delle associazioni sulmonesi di commercianti, partiti, sindacati, albergatori, professionisti, sanitari, dei Consiglieri di maggioranza e minoranza del Consiglio Comunale di Sulmona, di quanti hanno a cuore il benessere sociale dei cittadini e la ripresa economica della Città di Sulmona, mirate alla ripresa delle attività, in questo momento di ripresa e di riorganizzazione dopo la stasi obbligata dovuta alla pandemia del COVID19. E’ lodevole e giusto cercare soluzioni condivise ed efficaci per un futuro immediato. Si legge: < E’ giunto il momento di scelte chiare e coraggiose, che abbiano visione di quella che sarà la città, nessuno può più permettersi di perdere tempo e denaro a danno dei cittadini e del territorio>. Benissimo. Ma al futuro a medio e lungo termine ci vogliamo pensare? Lo scrive oggi in una nota Maria Clotilde Iavarone Presidente dell’Associazione

“Il decreto per la costruzione della Centrale di compressione del gas prevista in località Case Pente- spiega Iavarone-è stato rilasciato in data 7 marzo 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il metanodotto Sulmona-Foligno è in via di autorizzazione. All’inizio della costruzione della Centrale manca solo l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) il cui iter è stato sospeso dal lockdown obbligato. Il progetto fu sottoposto a Procedura di V.I.A nazionale ottenendo il decreto di compatibilità ambientale in data 7 marzo 2011 e solo grazie alle opposizioni dei Comitati dei Cittadini per l’Ambiente, di Orsa Pro Natura Peligna e dei Medici per l’Ambiente, che hanno saputo coinvolgere le Istituzioni territoriali, Comune Provincia e Regione, e altre associazioni quali AltreMenti Valle Peligna, il Collettivo Studentesco e NOHUBDELGAS, sono trascorsi 9 anni e niente ancora si costruisce in Valle Peligna. Tutti gli altri ci hanno solo guardato.

I danni dei suddetti impianti sono noti: le emissioni nocive della centrale ( ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri sottili), trattenute nella conca peligna circondata da alte montagne e soggetta al fenomeno dell’inversione termica, peggioreranno la qualità dell’aria che respiriamo, provocando un aumento delle patologie respiratorie e quelle di carattere circolatorio: l’OMS segnala 4 milioni di morti in più in tutto il mondo, rispetto alle medie <normali>, per inquinamento atmosferico, e 80 000 solo in Italia! Nella Valle Peligna la centrale e il metanodotto, a causa dell’inquinamento e della loro pericolosità (esplosione di gasdotti) provocheranno un deprezzamento degli immobili e delle attività economiche nonché, a causa delle piogge acide, danneggeranno le nostre colture di qualità (aglio rosso, vigneti, uliveti, frutteti). Le servitù del metanodotto inoltre sottrarranno alle colture arboree decine di ettari di terreno e la centrale avrà un impatto negativo sulle prospettive turistiche.

In genere gli ambientalisti vengono accusati di saper dire solo NO. In questo caso- conclude- il no è necessario e, se volete differenziarvi, usiamo il verbo <evitare>, ma è più che evidente che questi impianti non ci devono rovinare. Chiediamo a tutti coloro che stanno ricostruendo il benessere dei cittadini di Sulmona e della Valle Peligna di agire per evitare che il <bencostruito> che si affannano a programmare non venga annullato nel futuro prossimo”. (h. 14,30)