Ormai sul Cogesa è scontro aperto tra i Comuni di Sulmona e Pratola

Che ruolo dovrà avere il Cogesa in futuro sul territorio? Sembra ruotare proprio attorno a questo tema il confronto serrato e polemico che vede protagonisti i Comuni di Sulmona e quello di Pratola peligna. Ci sono posizioni, al momento, ancora distanti perché ognuno ha una visione diversa sui compiti che spettano a ciascuna Assemblea comunale. Ma c’è di più’. A Palazzo San Francesco nei giorni scorsi il Capogruppo di Forza Italia,Elisabetta Bianchi, ha aperto la questione che sembra essere ancora più’ complessa. Staremo a vedere. Intanto il sindaco Casini ha ” bacchettato” l’Assessore all’Ambiente di Pratola per ” non aver compreso il senso della proposta in discussione”. Ma c’è da giurarci che siamo appena agli inizi

Sulmona, 18 giugno– “L’assessore comunale di Pratola Peligna Antony Leone, pur avendo partecipato alle riunioni del Comitato Ristretto del Controllo Analogo di Cogesa spa, sembra non aver compreso il ruolo dello stesso organo e dei suoi componenti, così come sembra non aver compreso il senso della proposta in discussone. Il Cogesa spa è una realtà importante con ormai 62 soci e il Controllo Analogo ha il compito di attuare la concreta direzione della politica societaria da parte dei Comuni soci, attraverso l’esame degli atti e delle proposte degli amministratori in termini di politica aziendale assunte nell’interesse della società e della generalità dei soci stessi. E così è stato. L’amministratore di Cogesa spa ha raccolto le esigenze di molti Comuni, la maggioranza di piccole o piccolissime dimensioni, che, per mancanza di personale e risorse, non sono nelle condizioni di poter garantire servizi pubblici essenziali. Ed e’ proprio su tali richieste che ha modulato la proposta di modifica, peraltro, a mio avviso, da intendersi non significativa rispetto alla missione principale che resta comunque la gestione integrata dei rifiuti e, quindi, non rientrante nelle ipotesi di cui all’art. 7 comma 7 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175.

E’ un’ opportunità in più che viene offerta ai Comuni soci in tempi difficili che, se la maggioranza dei Consigli comunali della compagine sociale approveranno con apposita delibera, ciascun Comune potrà cogliere in relazione agli specifici bisogni. A mio avviso, in una logica di territorio, di solidarietà reciproca e di crescita della politica aziendale di Cogesa, non c’è alcuna ragione per andare contro le esigenze degli Enti che hanno bisogno di una mano. Tanta passione del Comune di Pratola su questo tema lascia, peraltro, piuttosto perplessi visto che, pur essendo socio, sono anni che non affida al Cogesa i loro servizi di raccolta dei rifiuti, esternalizzandoli regolarmente ad altre imprese”. Lo afferma il sindaco di Sulmona e presidente del Comitato Ristretto Annamaria Casini. (h. 12,30)