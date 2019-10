Ora sugli inceneritori si aprono nuovi scontri per la politica abruzzese

Per il Capogruppo pentastellato a Palazzo dell’Emicicl0 ” le dichiarazioni di Marsilio sono preoccupanti per la salute degli abruzzesi evidentemente il Governatore non conosce la storia e le battaglie dei cittadini nella nostra regione”

Sulmona, 5 ottobre- Non si son fatte attendere le reazioni, anche dure, di alcuni settori della politica abruzzese alle riflessioni di ieri sera del Governatore abruzzese Marco Marsilio sulla vicenda dei termovalizzatori.Secondo il Capogruppo in Consiglio regionale del M5S,Sara Marcozzi “Chiunque abbia vissuto la storia politica dell’Abruzzo non si azzarderebbe mai a parlare ancora dell’utilizzo di inceneritori sul nostro territorio. Marsilio invece non perde occasione per dimostrare di essere il Presidente di una regione che non conosce. Le dichiarazioni che ha rilasciato nella giornata di ieri sono lì a confermarlo. Mentre, negli anni passati, occupava il suo tempo dietro alle vicende romane, il MoVimento 5 Stelle in Abruzzo si schierava al fianco del popolo abruzzese nelle centinaia di battaglie per la protezione della nostra terra da qualsiasi minaccia, dalle trivelle agli inceneritori. Adesso è inaccettabile vedere che chi ha il dovere di occuparsi della nostra salute e del tema dei rifiuti continui imperterrito a parlare di termovalorizzatori, di pratiche obsolete e dannose”.

“Abbiamo la fortuna – prosegue Marcozzi– di vivere in una regione che è il ‘polmone verde d’Europa’, abbiamo parchi e foreste, un ambiente di cui avere cura in ogni sua minima parte. Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa sta dando una svolta verde all’Italia, con politiche all’avanguardia in materia di riciclo, di riuso e di abbattimento della produzione dei rifiuti, mostrando sempre grande interesse per le vicende abruzzesi. Ci troviamo per questo in una situazione ideale per dare una sterzata definitiva alla nostra regione e proiettarla nel futuro, portando anche in Abruzzo il tema di un Green New Deal. E Marsilio, invece di guardare ai prossimi 50 anni, preferisce portarci indietro e isolarci dal resto del mondo”.

“Lo testimoniano infatti numerosi studi, di cui evidentemente ignora l’esistenza, che affermano come Economia Circolare e inceneritori non vadano d’accordo. Persino i Paesi del nord Europa, chiamati astrattamente in causa in materia ambientale senza entrare nello specifico di ogni situazione, rischiano di non raggiungere gli obiettivi fissati sul riciclaggio in sede di Unione Europea a causa della loro eccessiva dipendenza dall’incenerimento”.

“Anche mettere in mezzo, genericamente, la questione dei rifiuti di Roma, ci fa perdere il punto focale della questione. Questi sono rifiuti del Lazio e su cui ha competenze il Presidente di Regione Lazio. Gli accordi si fanno tra i Presidenti di Regione e se il suo omologo non è stato in grado di portare risultati è a lui che bisogna chiedere il conto. Di strettamente romano, in Abruzzo, c’è solamente il Presidente Marsilio”.

“Chi non conosce il passato della propria terra non può scriverne il futuro. Marsilio dimostra di non avere nessuna idea su come combattere le doverose battaglie per la difesa del territorio. Chi si schiera a sostegno degli inceneritori, si schiera contro i cittadini abruzzesi che hanno già fatto sentire la propria voce molte volte, ed è un dovere del Presidente e la sua Giunta ascoltarla. Non permetteremo più di metterci in casa ciò di cui non abbiamo bisogno: altro inquinamento, con tutti i conseguenti rischi per la salute della nostra gente”, conclude.