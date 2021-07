Ora rimettere palla al… Centro

Sulmona, 18 luglio-Tornare a parlare di politica in maniera vera in una città dove il dibattito negli ultimi anni ha concosciuto livelli molto bassi e cararrrizzato soprattutto da divisioni, incapacità, polemiche sterili ed inutili è stata un’occasione importante da non sciupare ma da valorizzare al massimo. Il convegno che si è svolto nei gionri scorsi a Sulmona sull’Abruzzo di Remo Gaspari nel centenario della sua nascita e alcune riflessioni anche su Giuseppe Bolino interprete di quella cultura dei cattolici democratici, uomo indubbio prestigio e primo sulmonese Presidente del Consiglio regionale ha colto, al di là di tante altre valutazioni, alcuni risultati di indubbio significato. Perchè? Quella occasione ha riacceso, tra le diverse cose, la speranza di credere ad una politica diversa, piu’ utile e sicuramente necessaria per la nostra città.

La presenza di tanti protagonisti della vita politica sulmonese ( e non solo) degli anni passati ,soprattutto ex democristiani che avevano individuato in Remo Gaspari un riferimento è il primo dato su cui riflettere. Quella Dc, quelle esperienze e l’apporto di quegli uomini come possono tornare ancora utili per Sulmona?

Da qualche giorno in città si parla soprattutto di questo nelle tante riunioni che si vanno susseguendo in vista delle prossime amministrative. D’altra parte un sistema elettorale bipolare con un centrodestra che non riesce a balbettare una proposta credibile per il futuro di questa città ma da mesi si esercita ad avanzare ogni giorno solo candidature a sindaco e niente piu’ e con un centrosinistra pasticcione e inconcludente capace solamente di lamentarsi su tutto,perfino sul colore dei vestiti del sindaco, che crede ancora di poter fare politica macinando acqua e niente piu’. Un centrosinistra che non aggrega ma divide, che non dialoga con i cittadini ma li allontana.Per rendersene conto basta girare in città ascoltare la gente quella che conta e vota e non solamente i quattro amici al bar che di Sulmona e dei suoi problemi conoscono ben poco

E poi che dire quella sinistra che dialoga con la destra, che vuole riununciare ai propri simboli nascondendosi dietro quel civismo di cui si è sempre lamentata in questi anni?

No questa politica non serve e non puo’ aiutare Sulmona a guardare avanti, ad unire, a rispolverare quei valori di solidarietà, coerenza, di rispetto delle persone. Ad esaltare alcune politiche necessarie come quella della coesione territoriale, della sanità, dello sviluppo economico, del sociale. E quale partito finora ha speso qualche idea sul sociale soprattutto per fronteggiare la nuova emergenza della nostra città dove la piaga delle nuove povertà fa registrare secondo dati piu’ recenti un incremento del 13%rispetto allo scorso anno di questi tempi?

Ecco perché il convegno degli amici di Remo Gaspari dei giorni scorsi ma anche la partecipazione di tanti ex democristiani che si riconoscevano in altre correnti (nataliani, amici di Di Giannantonio ecc.) ha scatenato nuove attese. Secondo osservatori piu’ attenti alla città farebbe bene ripartire da quel centrodemocratico capace di dialogare con tutte le forze politiche, capace di costruire alleanze alla luce del sole con partiti e movimenti ufficiali ( non con singole persone) ma soprattutto capace di aprire una nuova stagione nei rapporti con la Regione dove, con il governo di centrodestra, negli ultimi tre anni si è parlato poco o nulla di Sulmona. Figuriamoci se potevano arrivare risorse mirate.

Di chiacchiere ne sono state avanzate anche molte a cominciare dalla storia della riorganizzaione della rete ospedaliera venduta già come risultatro acquisito( applaudito anche dal Pd locale) invece ancora muove i primi passi per approdare nelle competenti Commissioni consiliari dimenticando che esistono situazioni “ bollenti” in diversi territori regionali e che i tempi non sono certamente brevi. Ripartire dal Centro a Sulmona per costruire insieme, sostengono gli ex democoristiani,una politica nuova, potrebbe essere,forse, una bella occasione per smetterla di “ aggredire” le persone, di lamentarsi continuamente, di dire sempre no a tutto ma di cominciare a guardare avanti insieme, come succede da qualche tempo in tante città abruzzesi. Ed i risultati si vedono. A noi che non dobbiamo sognare fortuna con la politica perché vogliamo continuare a stare vicino alla nostra gente e difendere la nostra città ci sembra una buona idea ripartire in questo modo. Vedremo perché a qualcuno non piacerà e sicuramente lo racconteremo ai nostri lettori, se necessario. Buona domenica a tutti

Asterix