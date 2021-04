Ora, ora è il momento. E così è nato il patto tra Casini e Di Pangrazio

– L’incontro di ieri ad Avezzano sul tema di grande attualità per la velocizzazione della ferrovia Roma-Avezzano-Sulmona- Pescara al di là della massiccia partecipazione di sindaci che all’unanimità hanno votato un apposito documento per stimolare la Regione ed i parlamentari abruzzesi a cambiare passo e a porre piu’ attenzione ai problemi d fondo che interessano gli abruzzesi ha segnato anche un risultato storico ovvero il patto tra il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio e quello di Sulmona Anna Maria Casini che porterà sicuramente ad una coesione territoriale auspicata da tanti, troppi, anni. Gli effetti li vedremo assai presto.Ma quella di ieri ha messo, sicuramente, in soffitta anche la politica praticata negli ultimi tempi da molti soggetti anche dalle nostre parti fatta di divisioni, lamentazioni, polemiche inutili che hanno prodotto zero risultati-

Sulmona,16 aprile– Il sindaco di Sulmona Annamaria Casini ha partecipato ieri all’adunanza dei sindaci della Marsica, su invito del sindaco Giovanni Di Pangrazio, in qualità coordinatrice del Comitato dei 60 sindaci della Marsica, Valle Peligna, Valle Subequana, Valle dell’Aniene e Reatino Laziale, Pescarese, per la trasversalità e l’alta velocità della tratta Roma-Pescara costituitosi lo scorso anno a Sulmona, per sostenere con un’unica voce il valore strategico della Roma-Pescara, della Zes trasversale e del riconoscimento del corridoio Ten T Tirreno-Adriatico come grande occasione di sviluppo per la nostra regione.

Afferma il sindaco Annamaria Casini. “In questa assemblea è stata rilanciata la rete dei sindaci per lo sviluppo delle aree interne, che si allarga ai comuni del Lazio e agli altri della tratta Roma-Pescara, attivi sui temi dello sviluppo infrastrutturale. Questa è una battaglia di tutto l’Abruzzo, che deve essere unito per perseguire con forza l’opportunità offerta dalla revisione delle reti europee dei trasporti Ten T e sostenere il corridoio trasversale Tirreno-Adriatico in modo deciso”.

“La velocizzazione della Roma-Pescara è ormai una realtà non in discussione, già inserita nel Recovery Plan e nella strategia nazionale con i primi interventi attuabili nei prossimi 5 anni che, insieme alla Zes trasversale e agli altri investimenti previsti sulla A24 e A25, ci consentono di guardare con più fiducia al futuro delle aree interne, che possono sperare in un riequilibrio nelle dinamiche di sviluppo grazie proprio ad infrastrutture e logistica ferma da oltre 30 anni. Il tratto Sulmona-Pescara è interessato da questo primo intervento con i lavori previsti sulla Sulmona-Pratola P. Scafa-Manoppello e Interporto- Chieti che produrranno già i primi effetti di velocizzazione su ferro avvicinando Sulmona e la Valle Peligna alla costa, dando in tempi brevi un’occasione per contrastare spopolamento dell’area. C’è ancora molto da fare e i sindaci, come le istituzioni più vicine alle comunità e ai loro bisogni” conclude il sindaco “devono essere uniti più che mai, vigili sentinelle nonché pungolo per l’intera classe politica regionale e nazionale, perchè sia assicurato nel tempo il completamento dell’opera di velocizzazione della Roma-Pescara in tempi brevi, con l’ allocazione delle risorse mancanti, insieme al riconoscimento del corridoio trasversale Barcellona-Civitavecchia-Ortona-Ploce come ulteriore e decisiva azione strategica per portare l’Intero Abruzzo al centro delle politiche europee di sviluppo”.