Ora la velocizzazione della Roma- Pescara unisce i territori

Oltre sessanta sindaci interessati al progetto hanno sottoscritto e inoltrato al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti On. Paola De Micheli per chiedere un incontro al fine di approfondire con le istituzioni locali il progetto di velocizzazione della Linea e per conoscere in maniera chiara e approfondita, in spirito di collaborazione, quanto si sta programmando su questo tema importante per lo sviluppo delle aree interne di Abruzzo e Lazio, alla luce del Piano “Italia Veloce”. A Pescara la presenza del Sottosegretario alle Infrastrutture Salvatore Margiotta,ospite del senatore Luciano D’Alfonso, ha rafforzato la convinzione che quella intrapresa sia ormai la strada giusta. Era dai tempi della battaglia per le nuove Province, oltre 30 anni fa, che non si registrava una coesione territoriale così forte di sindaci e amministratori locali. Davvero un bel segnale a quanti ritengono che il governo del territorio possa essere subito o delegato ad altri ( magari non abruzzesi) che poco o nulla conoscono delle attese, ansie e sopratutto problemi della nostra gente

Sulmona,12 luglio– I Sindaci del neo-nato Comitato per la velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara hanno accolto con favore l’annuncio fatto dal Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Salvatore Margiotta, ospite del senatore Luciano D’Alfonso, che ha confermato il grande progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Roma- Pescara, che sarà affidata ad un commissario per rendere ancor più snelle e veloci le procedure per l’attuazione dell’intervento.

Un interessante e ampio dibattito si è sviluppato tra l’uomo di governo e gli amministratori d’Abruzzo. Gli argomenti trattati hanno spaziato dalle infrastrutture ferroviarie ai principali nodi stradali, dalle problematiche inerenti la riapertura degli edifici scolastici ai sistemi ed invasi di approvvigionamento idrico per le coltivazioni intensive. Per il Comitato erano presenti il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, Sub-Commissario di Avezzano, Natalino Carusi, Settimio Santilli sindaco di Celano, Vincenzo Giovagnorio sindaco di Tagliacozzo, Gianni Di Cesare sindaco di Anversa degli Abruzzi, Maria Olimpia Morgante di Scurcola Marsicana e la Consigliera Regionale Marianna Scoccia nella veste anche si sindaco di Prezza in rappresentanza degli oltre 60 sindaci dei territori della Val Pescara, della Valle Peligna, della Valle del Sagittario, Alto Sangro, Valle Subequana, Marsica, Valle Roveto, il Carsolano, Valle dell’Aniene e l’alta Provincia di Rieti.

Nei loro interventi gli amministratori dei comuni aderenti hanno ribadito l’importanza dell’alta velocità Pescara-Roma su una Linea che oggi deve recuperare un ritardo di decenni nelle politiche dei trasporti, ma il cui potenziamento ora sembra un traguardo sempre più vicino con l’annunciato incarico ad Italfer di 15 milioni per progettare l’intervento con tempi rapidi per una prossima cantierizzazione del primo miliardo e mezzo con un commissario straordinario che gestirà le procedure.

“È di fondamentale importanza – ha dichiarato Annamaria Casini – il dialogo istituzionale tra i decisori nazionali e i sindaci al fine di far valere finalmente la voce delle comunità che vivono nelle aree interne, consapevoli che solo i territori serviti dall’alta velocità possono attirare investimenti per lo sviluppo ed uscire dall’isolamento. L’infrastruttura che collega il Tirreno all’Adriatico – ha proseguito il Sindaco di Sulmona – è di fondamentale importanza sia per lo sviluppo delle zone interne con il fenomeno del ripopolamento delle stesse che favorirebbe il decongestionamento della densità abitativa dell’Urbe e della Costa Adriatica, sia anche per l’attivazione di nuova mobilità e transito delle merci sul corridoio che si aprirebbe nel flusso da Occidente ad Oriente e viceversa, nell’ambito dell’attivazione delle “Zone economiche speciali” e delle reti Ten-t”.