Ora la Regione pensa al raddoppio della linea L’Aquila-Sulmona

Mentre si intensfica il dibattito sul significato delle grandi opere infrastrutturali annunciate dal Presidente del Consiglio Conte legate alla velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma con tutti i suoi riflessi innegabili a vantaggio di questo territorio ieri sera la Giunta regionale ha deciso di investire risorse importanti per la viabiklità e parcheggi a Campo Felice e Monte Magnola e di putare al raddoppio della linea ferroviaria L’Aquila-Sulmona e la infrastruttura L’Aquila-Roma. Cosa significa tutto questo lo capiremo ben presto ma l’impressione diffusa in queste ore è che la Regione voglia mettere ancora l’Aquila al centro della grande programmazione regionale mentre la nostra città deve guardare ora a strategie diverse e piu’ utili.

Sulmona,16 giugno- Nel corso della riunione di ieri sera la Giunta regionale abruzzese ha assuntoi decisiuoni assai impoprtanti che riguardano anche il nostro territorio. Mentre in materia di sanità e di riordino della rete ospedaliera per le emergenze Covid -19 c’è stata poca attenzione c’è invece un passaggio importante nella nota ufficiale diramata a conclusione dei lavori dell’Esecutivo

Dice, tra l’altro, la nota “ Su iniziativa del presidente Marsilio, la giunta ha accolto, su volontà espressa dai Comuni interessati, la modifica della tipologia dell’intervento per gli impianti di risalita derivante dalla programmazione delle risorse residue del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Area infrastrutture – che ha assegnato alla Regione Abruzzo l’importo complessivo di 24 milioni di euro. Di questi, 6 milioni inizialmente erano previsti per il collegamento delle località Ovindoli Monte Magnola, Rocca di mezzo e Campo Felice. Oggi la giunta, modificando la D.G.R. n°83 del 2018 ha approvato una modifica dell’intervento che diventa: “Mobilità, viabilità e parcheggi nel territorio di Ovindoli – Rocca di Mezzo- Rocca di Cambio” per un importo complessivo di € 6.000.000,00, con l’assegnazione di due milioni di euro per mobilità, viabilità e parcheggi per il territorio di Ovindoli, due milioni per Rocca di Mezzo e 2 milioni per Rocca di Cambio.

Individuate le opere strategiche per la Regione Abruzzo e di completamento, riferite alla trasportistica portuale, ferroviaria, filoviaria, funiviaria, stradale, nonché delle dighe e degli sbarramenti, al fine di richiedere al Ministero competente l’inserimento nel quadro di investimenti a valere sui Fondi Nazionali e Delibere CIPE. Previsto anche il raddoppio della rete ferroviaria L’Aquila-Sulmona e la realizzazione dell’infrastruttura L’Aquila-Roma “.

Tutto qui speriamo che qualche giorno il Governatore romano della nostra Regione si decida di arrivare una volta anche a Palazzo san Francesco per incontrare le istituzioni di questo territorio e parlare dei problemi abruzzesi anche ai sulmonesi che sono una comunità antica e prestigiosa ma anche cocciuta e orgogliosa che meriterebbero lo stesso rispetto di altri territori