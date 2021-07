Ora il vento sta cambiando, davvero.Ecco l’Ufficio Unico di Progettazione

Sulmona, 15 luglio- Grande soddisfazione per la riuscita dell’ interessante evento che si è svolto nell’intera giornata di oggi, in diretta streaming, denominato “Orizzonti Comuni. Dalla Carta delle Valli linee per lo sviluppo e la coesione del Centro Abruzzo”, a conclusione del progetto MITO, finanziato dal POR FSE Abruzzo 2014-2020, che ha visto protagonisti in coesione 14 comuni del centro Abruzzo con Sulmona capofila: Anversa, Scanno, Villalago, Pratola Peligna, Corfinio, Raiano, Prezza, Pettorano sul Gizio, Roccapia, Cansano, Campo di Giove, Cocullo, Introdacqua e Bugnara. Grande soddisfazione per la riuscita dell’ interessante evento che si è svolto nell’intera giornata di oggi, in diretta streaming, denominato, a conclusione del progetto MITO, finanziato dal POR FSE Abruzzo 2014-2020, che ha visto protagonisti in coesione 14 comuni del centro Abruzzo con Sulmona capofila:

Nel corso del proficuo incontro è stato presentato l’Ufficio Unico di Progettazione, istituito dal Comune di Sulmona in convenzione con gli altri sindaci, quale strumento concreto di coesione territoriale, per cogliere le prossime importanti sfide e attrarre finanziamenti e opportunità da PNRR, Regione ed Europa. In 5 webinar, moderati in due sessioni dai giornalisti del Corriere della Sera, Giuseppe Guastalla e Mario Sensini, sono state presentate le linee di sviluppo strategico della “Carta dei Comuni delle Valli” direttamente dai sindaci, raccogliendo i contributi dei vari relatori particolarmente qualificati, che di fatto hanno fornito numerosi spunti e indicazioni su come proseguire il percorso avviato, nei prossimi strumenti di programmazione.

“Un incontro proficuo, che apre di fatto una nuova fase del progetto di coesione che si allarga a tutto il Centro Abruzzo. Siamo sulla strada giusta ma ora si apre una nuova fase per raggiungere i risultati. Raccoglieremo i contributi di oggi per arricchire la “Carta dei Comuni delle Valli” e i 5 webinar diventeranno 5 tavoli tematici per approfondire i temi e produrre progetti. L’Ufficio appena costituito dovrà ampliare la capacità di governo e progettazione di interventi concreti da parte dei sindaci del territorio, che hanno lavorato insieme in questi anni e che ringrazio per il fattivo coinvolgimento, anche con nuove risorse attrarre finanziamenti. Oggi la responsabilità di promuovere lo sviluppo è ancora più alta e riguarda l’intero sistema locale perché tutti siamo chiamati a fare la propria parte, superando localismi e sterili protagonismi a favore del bene comune”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.