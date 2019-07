Ora il Punto nascita di Sulmona fa litigare la politica regionale

La quinta commissione del Consiglio regionale ” Affari sociali e politiche della Sanità” nel corso della riunione di oggi ha approvat, a maggioranza, la risoluzione presentata dalla consigliera regionale dell’Udc, Marianna Scoccia, che impegna il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e l’assessore al ramo, Nicoletta Verì, a reiterare la richiesta per deroga per la salvaguardia del reparto di maternità del presidio ospedaliero sulmonese. Obiettivo centrato? Presto per dirlo sopratutto se si considera che il Ministero della salute non sempre asseconda queste richieste. Da oggi, ad esempio, è chiuso il punto nascita di Termoli che serve decine di paesi del basso Molise. Comunque l’iniziativa della Consigliera Scoccia va apprezzata perchè,se non altro, è riuscita a scuotere l’apatia e l’incertezza della politica abruzzese e a dare impulso al processo decisionale da portare avanti con il voto determinante del Pd e del M5S e l’astensione della Lega. Cosa accadrà ora ?

Sulmona, 2 luglio– .”Esprimo la mia più grande gioia e soddisfazione per il voto favorevole alla risoluzione presentata in commissione sanità dalla sottoscritta insieme ai consiglieri Quaglieri, Santangelo e D’Amario. Il Consiglio Regionale si è ora espresso con chiarezza a favore del mantenimento del punto nascita di Sulmona, così impegnando l’assessore Veri a chiedere la deroga. Ben vengano le dichiarazioni che l’assessore alla sanità ha reso in commissione ma noi abbiamo bisogno di atti formali e non di promesse e questo è il primo e forte atto formale del consiglio regionale. In questo modo la Verì potrà recarsi al tavolo di monitoraggio con maggiore forza perché si sono espressi i consiglieri regionali.

Ringrazio per questo tutti i gruppi che hanno sostenuto questa importante battaglia.In ultimo esprimo il mio personale rammarico per la posizione della Lega (partito di maggioranza relativa) che ha inopinatamente deciso di abbandonare la seduta.Una cosa è certa con questo voto l’Abruzzo intero sposa la battaglia per il mantenimento del punto nascita di Sulmona”ha affermato la Scoccia che ha trovato l’appoggio del Pd e del Movimento Cinque Stelle nelle fila della minoranza mentre per la maggioranza ha dato manforte Fratelli d’Italia oltre al gruppo di riferimento. Non ha preso parte alla votazione la Lega, ritenendo che l’assessore Verì già si sta attivando per la richiesta della deroga, a differenza di quanto aveva annunciato nell’incontro con i sindaci quando voleva potenziare il reparto per toccare la soglia dei 500 parti.Dalla Lega quindi né un voto a favore e né uno contro.(h. 19,45)