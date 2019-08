Ora il Pd a Sulmona  alza il tiro

Tra indiscrezioni e smentite sulla presunta crisi a Palazzo San Francesco e le voci ricorrenti ( e soffiate ad arte ai trombettieri di circostanza) in casa Dem ci si interroga sul significato di questa politica del “ tirare a campare” nonostante le tante emergenze e le urgenze che la città presenta.La coalizione civica che da alcuni anni doveva garantire nuove speranze si è rivelata la piu’ dannosa per la ripresa e lo sviluppo E così nel mirino sono finiti oltre al sindaco anche alcuni assessori che per certe scelte portate avanti negli ultimi mesi hanno vivacizzato l’estate sulmonese scatenando polemiche e ironie della gente come la vicenda del taglio dell’erba con i cavalli o il cambio delle lampade all’Annunziata.Ma il Pd va oltre e presenta il conto come i ritardi dell’edilizia scolastica a pochi giorni dalla riapertura delle scuole,del Gogesa, il decoro e pulizia del Centro storico il pasticcio della cosidetta “ giunta di salute pubblica” e soprattutto gli scarsi risultati fin qui raggiunti

Sulmona, 31agosto– Con una nuova pantomima di fine estate qualche consigliere comunale ha deciso, stando alle indiscrezioni fatte trapelare sulla stampa, di voler alternare due dei suoi assessori Tirimacco e Biagi per manifesta incapacità politico amministrativa.

Nulla di strano se questo fosse imputato al fatto che l’Assessore ai ll.pp. è quello dei cavalli al Parco Fluviale e, da ultimo, della sostituzione dei lampioni davanti dell’Annunziata, senza autorizzazione; mentre l’altro, vice sindaco ed assessore ai trasporti, nei mesi fin qui trascorsi, non pervenuto. Purtroppo, spiega il Pd, nessuna seria presa di coscienza politico amministrativa su queste motivazioni, piuttosto l’ennesima sceneggiata con il solo fine di distrarre la città dal disastro dell’Amministrazione di “poca salute” pubblica, rispetto alla quale il Partito democratico, come noto, è in modo netto e indiscutibile all’opposizione.

La Sindaca di diritto dopo aver dismesso i panni della damigella della Giostra Cavalleresca o quelli della sposa a Villalago non avendo alla vista altri impegni di promozione turistica per i quali ha scoperto una vera e propria vocazione, ha dichiarato di esserne all’oscuro ed ha minacciato, come le è capitato di sovente durante questo mandato, eventuali dimissioni. Dimenticando, l’inconsapevole, che se non si allineera’ ai desiderata del gruppo Di Masci, rimasto senza partito, sarà comunque mandata a casa.I molti problemi di questa povera città troveranno così adeguata soluzione.Ne segnaliamo alcuni, a futura memoria:

– il COGESA. Società pubblica del Comprensorio creata per la raccolta e smaltimento rifiuti che sembrerebbe aver smarrito la ragione sociale e, presa da altre attività imprenditoriali, non si è accorta del repentino quasi esaurimento della discarica (come riferiscono i due consiglieri di minoranza dopo una visita a Noce Mattei). Il suo ampliamento sotto l’Amministrazione La Civita, giova ricordarlo, venne autorizzato con il solenne impegno di non stiparvi neanche unchilo in più dei rifiuti prodotti dai Comuni soci.

– L’agibilità dei molti edifici scolastici, con il Liceo Classico Ovidio sempre in attesa di un intervento di ripristino .

– Il decoro e la pulizia del Centro Storico, dove la “Villa Comunale” è ridotta ormai ad un simulacro di verde pubblico con la maggior parte della sua flora in via di estinzione, facile ricettacolo di ogni sorta di sporcizia e atti di vandalismo.

– L’area camper, finalmente completata, ma ahi noi, colpevolmente già abbandonata a sé stessa con i primi danneggiamenti ad opera dei soliti vandali, come il Parco Fluviale in attesa da sempre di un provvedimento di concessione che ne assicuri la vigilanza e la fruibilità.

– E, per finire, quella tanto attesa riorganizzazione della macchi a burocratico-amministrativa in grado di affrontare le molte complesse sfide che attendono l’Amministrazione.

Fiduciosi nell’ennesima eventuale nuova Giunta, ce ne scusiamo se non riusciamo ad indicarne il numero, abbiamo perso il conto, ci auguriamo che qualche consigliere, rimasto senza partito e colto da tardiva ma apprezzabile resipiscenza ponga fine a questo strazio.(h.8,00)

L.D.M.