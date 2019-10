Ora  è il Pd che puo’ condizionare le sorti dell’Amministrazione comunale

Sulmona, 10 Ottobre- La navicella dell’Amministrazione Casini al Comune di Sulmona che naviga in acque molto agitate trova ora un nuovo e piu’ delicato caso sulla sua strada legato alla battaglia che il Pd locale sta portando avanti da qualche mese riguardante l’utilizzo, non autorizzato, di logo e nome del Partito Democratico, da quanti all’interno del Consiglio comunale svolgono una funzione politico-amministrativa nell’Assemblea Civica e all’interno delle Commissioni.

In Pd infatti, dopo la “ fuga” dei tre Consiglieri che facevano parte del gruppo regolarmente costituito dall’opposizione a convinti sostenitori in maggioranza della Giunta Casini non ha piu’ rappresentanti a Palazzo San Francesco ed il Segretario provinciale del Partito, anche nella sua veste di Commissario del Circolo di Sulmona, aveva segnalato il caso alla Presidenza del Consigliocomunale diffidandola formalmente a non far ricorso per nessuna ragione all’utilizzo del nome e del partito

Dopo il silenzio degli ultimi tempi legato al letargo dell’Assemblea Civica di palazzo San Francesco è tornato prepotentemente alla ribalta ieri durante i lavori del Consiglio comunale tant’è che non si è fatto attendere la pronta reazione del Partito a livello provinciale che ha affidato allo studio legale Benedetti dell’Aquila il compito di diffidare il Presidente del Consiglio e di tutelare gli interessi del Partito in ogni sede

Il secondo aspetto della complicata vicenda,tutta tipicamente sulmonese, è che ora qualcuno vuol verificare se all’utilizzo del nome e del simbolo del Pd si sia fatto ricorso in questi mesi soprattutto nei lavori delle Commissioni consiliari e se l’apporto numerico del Pd( fantasma) possa in qualche modo aver contribuito ad adottare, o a far adottare, provvedimenti che in condizioni normali non sarebbero passati a maggioranza. Tant’è che qualche Consigliere intende segnalare il caso al Prefetto

Insomma un esempio di politica anomala utilizzata per raggiungere, forse, la legittimità amministrativa su alcuni atti che diversamente non sarebbero potuti passare in Commissione e quindi non arrivare all’esame dell’Aula. Un problema abbastanza delicato e niente affatto scontato tanto che non sono pochi coloro che ritengono gli stessi atti annullabili o addirittura nulli. Insomma un bel pastrocchio che rappresenta l’immagine piu’ eloquente della politica del momento in città (h. 14,30)