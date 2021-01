( opinioni)- Pci vendetta dei Romanov

Sulmona, 21 gennaio– Hedzier ( e dopo il successo della mia ricerca) è il nome precedente di Ovidiopol in Ucraina, questo attuale nome gli viene assunto per decreto nel 1795 della grandiosa Caterina II ,constante il fatto che quel luogo veniva lo stesso considerato di permanenza di Ovidio nella relegazione,e ciò a dimostrare come sia stata sempre luminescente la attenzione culturale della vecchia Russia verso la antichità classica, e questo all’interno anche di una infinita serie di rapporti e di scambi di tutti i tipi intercorsi nei secoli , dalla costruzione delle mura del Cremlino sino alle cattedre di Ottavio Colecchi a Pietroburgo ( solo per fare un esempio)

Ora nella ricorrenza del centenario di fondazione del PCI che i residui comunisti di Livorno ricordano con esatta cronologia lo stesso anno dell’avvenimento e non dopo 5 o 10 come i residui sulmontini per i millenarii di Ovidio, quello che ci fa storicamente riflettere è che venne costituito con la intenzione di ” fare come la Russia”.

Ora la Russia aveva appena istituito un regime ateo e totalitario se contro la fede religiosa e mediante la soppressione della intera famiglia regnante. Perciò chi avrebbe rischiato di più nel concretizzarsi di una simile evenienza sarebbero stati ,In Italia, la casa Savoia e la figura del Santo Padre che avrebbero dovuto fare posto all’ imperativo del partito unico. Il successivo immediato sorgere delle dittature non totalitarie già dal seguente 1922 in Italia e poi altrove ,non sembrano espressione di sola volontà popolare ,ma anche una gestione interpretata nel loro evolversi, dall’alto ,per rimediare a siffatti nuovi stravolgimenti politici.

Ora, dai pochi reduci dell’ARMIR che sentivamo da piccoli ,quando discutevano tra di loro in piazza, con i loro semplici argomenti di cafoni e contadini che non erano forse volontari ideologici partiti per la guerra di Russia con grande competenza politica, ma non escludendo il bisogno poiché la paga giornaliera era 9 volte quella del soldato negli altri fronti.Ebbene incontrando nelle zone di occupazione gli altri contadini russi ed ucraini in quei paesi, nessuna famiglia aveva rinunciato alla religione, ma ognuna di esse manteneva nascosti inginocchiatoi, immagini sacre, crocifissi, nei fondaci e nelle cantine pregando e svolgendo riti in segreto come i primi cristiani nell’era romana delle catacombe.

I grandi disastri umani e materiali subiti dalla Russia nel conflitto mondiale possono apparire anche una sorta di vendetta dei Romanov.Poi si può anche discutere sul perché queste tendenze politiche così scrupolosamente socialiste e strettamente collettiviste nascano volute sempre in Germania dalle menti che esprimono un pensiero di antica e non odierna latitudine germanica.

Parapax