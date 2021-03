( opinioni)- La storia dell’Archivio di Stato, il caso di Mo i Rana

Sulmona, 12 marzo- Di Mo i Rana nelle cupe profondità germaniche si potrebbe dire lo stesso oggi di ciò che scrisse tacito in latino 2000 anni orsono riguardo alla intera Germania.Chi dovrebbe andare a Mo i Rana ? Chi conosce Mo i Rana? NessunoChi ha mai sentito Mo i Rana prima di adesso (se il direttore pubblica questo articolo ed un lettore lo legge) ? Nessuno. Chiaramente il motivo più probabile di sapere della esistenza della gelidissima ed oscurissima Mo i Rana è tramite la conoscenza o la amicizia ,nelle vacanze, di quelle ragazze scandinave , di loro spettacolare bellezza ,che abbondano in quelle estreme lande nordiche.

Che cosa si conosce di Mo i Rana che colpisce un italomeridionale medio che vive le nostre abitudini politiche? Che ,al tempo,con la crisi dell’Acciaio e la chiusura di stabilimenti che avrebbero condizionato la vita di Mo i Rana sino alla scomparsa, con un atto di coraggio la Capitale ugualmente di 4 lettere,OSLO, si è privata della Biblioteca Nazionale decentrandola in questa area di crisi , iniziando così un nuovo sviluppo a sostegno di quella città.

Ora certamente l’Italia non è la Norvegia anche poiché questa seconda detiene un fondo sovrano che vale tre volte le nostre miserrime riserve alla cassa DD.PP. Quindi ha maggiore possibilità di risolvere qualsiasi problema e ,per Lei Norvegia ,ne siamo in Italia felici .

Altrettanto gli archivi di Stato in Abruzzo rappresentano per gli utenti , alcune volte,e relativamente all’ anfesibena ,una problematica di confusione anfesibenatica (non so se si può dire anfesibenatica o se sia stato mai detto), poiché per essere vicini e plurali molte volte le risorse si trovano in diverse direzioni, non esclusa neanche Chieti, alcuni documenti sono a L’Aquila alcuni a Sulmona altri ad Avezzano perciò si è costretti alcune volte a girare a vuoto. Perciò riunire tutti gli archivi in un unico posto non è per chi ne ha necessità di studio o di lavoro un atto illogico od un disservizio .Magari tutto a Sulmona, oppure se viene raggruppato tutto in altro posto, da Roma con coraggiosi atti di decentrazione la Capitale ,come fece Oslo può impiantare a sostegno di Sulmona o di altre realtà che stentano, anche…….I Ministeri od altri equivalenti istituti.

#Parapax