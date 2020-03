( opinioni)- Il difficile momento del Coronavirus

Sulmona,7 marzo– Stiamo vivendo momenti, situazioni, fasi molto difficili e complesse, con l’emergenza del Coronavirus, che rappresenta uno degli avvenimenti fra i più ardui della storia della Repubblica Italiana. Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in qualità di Capo dello Stato, garante dell’Unità Nazionale, particolarmente significativo, di grande valore istituzionale e nazionale, esorta all’unità d’intenti, alla collaborazione nazionale, al senso di responsabilità.

In questo momento così difficile, terribile, complesso, l’Unità Nazionale deve essere ancor più forte, decisa. Il destino della storia ci ha riservato questa prova durissima, raggelante, la quale riguarda sia l’Italia, sia l’intera società internazionale che, in questi momenti, deve essere unita nella cooperazione per fronteggiare il Coronavirus, questo killer silenzioso che semina contagi, paura, angoscia, morte, condizionando la nostra vita, le nostre abitudini, ma che determina in noi la voglia di reagire e di affrontarlo con ferma decisione, convinzione. Medici, infermieri, forze dell’ordine, forze armate, volontari, cittadini di ogni condizione sociale, la nostra magnifica gioventù italiana, sono in prima linea per prestare aiuto, assistenza, conforto.

Momenti di forte commozione forse finanche difficili da spiegare, i quali hanno elargito ancora una volta la dignità del popolo italiano, con il suo coraggio straordinario. I contagiati sono quasi quattromila, oltre cinquecento i guariti, i decessi quasi duecento, ma da nord a sud vi è l’Italia unita nell’affrontare questa che è una delle emergenze fra le più terribili della storia dell’Unità d’Italia. Abbiamo superato in passato altre prove durissime e difficili, con la nostra dignità e coraggio che non ci son mai mancati, affrontando sempre, con ogni mezzo a nostra disposizione, le difficoltà e gli avvenimenti difficili che si sono avuti nella nostra amata Italia. Il coronavirus è un virus nuovo, complesso, che richiede responsabilità, impegno, coesione. La nostra nazione è eccellenza nella medicina, nel settore sanitario, con il personale impegnato in prima linea ogni giorno. A tutti i protagonisti di prima linea in questa terribile prova, i quali lavorano senza sosta, senza indietreggiare un sol istante, porgiamo il nostro più sentito grazie per quanto hanno fatto sin’ora, per quello che faranno nei giorni a venire. Il pensiero non può che andare ai contagiati, alle vittime, ai loro familiari, ai quali ci stringiamo in un abbraccio nazionale da nord a sud, da sud a nord del paese. Siamo una grande Nazione, un paese straordinario, con una storia ed un presente di illustre prestigio, ed avremo un futuro altrettanto radioso e trionfale. (h.8,30)

Andrea Pantaleo