– Si vanno accavallando nel dibattito di queste settimane sul tema dell’Alta velocità ferroviaria e dei collegamenti tra il Tirreno e l’Adriatico ma anche sui reali effetti positivi per l’economia abruzzese una serie di proposte e contributi. Oggi ospitiamo quella di Giovanni Di Simone di Goriano Sicoli-

Goriano Sicoli, 13 aprile– Uno dei primi eventi notevoli che ,nelle cose della vita, mi sono rimasti come flashes nei ricordi , proprio perché ero un bambinetto di 4 anni forse 5 , è una sommossa dei contadini di Goriano Sicoli, in contrada La Chiusa, roventemente contro l’Ente Tavoliere di Foggia per l’aumento a lire 1200 dei canoni di concessione dei tratturi, che ,allora risultava insostenibile per le famiglie di povertà rurale così da rivoltarsi ,e ,farmi rimanere impresso i carabinieri con i moschetti con la baionetta innestata.Lire 1200 ,al tempo era il costo di un kg di carne, un bene allora prezioso se solo le famiglie più sostenute potevano permettersi all’organismo tale apporto proteico , una volta a settimana.

Riscontro assolutamente certificato a queste mie memorie si trova nel sito internet della Camera, in una contemporanea interrogazione parlamentare di quei stretti momenti dell’onorevole Vittorio Giorgi, in riguardo agli episodi di Goriano Sicoli ove più descriveva il paese ad inizi anni 60 ,come tra i più poveri del Mezzogiorno , portandoti ora al sorriso la sua mantenuta misurazione di nemmeno azzardare un paragone economico con l’ Italia intera. Ebbene, per completare quella stessa interrogazione ripresentava all’aula l’annoso generale problema del percorso ferroviario Roma-Pescara ricevendone risonante risposta dal Ministro che, per il sollievo degli abruzzesi , i tempi di percorrenza sarebbero a breve diminuiti con il completamento della sostituzione in corso dei nuovi binari di maggiore sopportazione.

Oggigiorno ancora, noti sulmontini di eminente decorso pubblico , anche per età di aver sempre vissuto gli sbandamenti di quel percorso , con uguale tradizione ribadiscono stessa mentale necessità di recarsi speditamente sino alle porte di Roma , con tal traffico impiegatizio di umani passeggeri con capace facoltà di preferenza elettorale.

Chiaramente con le nuove velocità della moderna tecnica , è per un nuovo sulmontino legittimo interrogarsi se ancora inerpicarsi nelle scalate del tracciato millenario che praticava Ovidio, salendo alle quote della Marsica, Tagliacozzo ,Sante Marie, e poi ridiscendere a Tivoli.In effetti la Valle Peligna , benché interna ed al centro dell’Italia, con Corfinio e Pratola Peligna è alla quota più bassa della intera Provincia d’Aquila, e si trova su uno stesso piano lineare di collegamento senza dislivelli della Val Pescara con il frusinate e con Cassino.

Nel mezzo ,in linea d’aria dalla quota del fiume Sagittario in Anversa sino alla stessa quota di San Vincenzo tra Balsorano e Sora, vi è solo un ostacolo di 26 o 27 km di roccia calcarea da traforare agevolmente con i moderni macchinari di tunneling già a disposizione.Questa spesa però non è certamente per andare da Sulmona a Sora in 35 km invece degli oltre 90 attuali, ma permetterebbe l’avvicinamento commerciale , senza quote, di Ortona e Pescara con il valido porto di Gaeta , già nelle condizioni di oggi più vicino di Civitavecchia come imbarco delle merci abruzzesi anche per il mercato americano o di gran parte d’ Europa di là di Barcellona.. Oltre poi ad un tracciato di lineare alta velocità ferroviaria in un piano da Pescara al frusinate per raggiungere Roma, l’aspetto più interessante è il collegamento diretto tra il casello A1 di Cassino con il casello A25 di Pratola Peligna per cambiare versante a bassa quota e dare la economica possibilità ad una immensa mole di traffico commerciale proveniente dal Sud Italia di immettersi sull’ Autostrada Adriatica per le destinazioni del Brennero del NordEst italiano e dell’Est Europa.

L’Italia,con la Valle Peligna al centro è per attitudine una grande manifattura e le merci debbono viaggiare speditamente.In virtù di ciò quindi,da parte dei responsabili politici locali sarebbe opportuna una qualche iniziativa di studio per un futuro futuribile che calcoli costi prospettive e benefici di tali progetti comunque tecnicamente praticabili ,e, magari ,nei prossimi anche lontani decenni si possa pensare ad opere pubbliche così definitive, anche perché con la nuova logica climatica dovrebbe sorgere maggiore attenzione ad ottimizzare i percorsi dei grandi volumi di traffico anche per limitare le emissioni in atmosfera ed in ogni modo il consumo di energia.

Giovanni Di Simone