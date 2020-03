(opinione)-Libertà di circolazione e il coronavirus

Sulmona, 28 marzo– In questi giorni d’emergenza nazionale, causa l’epidemia del Coronavirus, non mancano dibattiti, confronti, polemiche sulle misure di restrizione e di ridimensionamento della libertà di circolazione prevista dall’articolo sedici della Costituzione Repubblicana. Si discute di avere instaurato uno Stato di Polizia, con la libertà di circolazione fortemente ridimensionata, ma il diritto costituzionale a riguardo cosa prevede e sancisce. L’articolo sedici della costituzione, nella sua fattispecie costituzionale, dispone che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. La libertà di circolazione consta nella libertà di ogni cittadino di fissare il proprio domicilio, la propria residenza, di circolare in ogni località del territorio della Repubblica Italiana. In ossequio, ed a norma dell’articolo sedici della Costituzione Italiana, le limitazioni della libertà di circolazione possono essere disposte, quindi attuarsi, soltanto con la legge in via generale, per motivazioni di sanità pubblica e di sicurezza, quando ad esempio è in corso un’epidemia e si può disporre di limitare la libertà di circolazione stessa. Il termine generale riportato nell’articolo sedici della Costituzione rispetta il principio della generalità della norma; la norma è generale quando non si rivolge a determinate persone, ma ad una serie indeterminata di soggetti o a tutti i soggetti. Si è in presenza di una lapalissiana riserva di legge rafforzata.

La riserva di legge è l’istituto del diritto mediante il quale una norma costituzionale, riserva alla legge la disciplina giuridica di una determinata materia, escludendo che la legge stessa possa essere oggetto del potere regolamentare del Governo, dell’Esecutivo. La riserva di legge assoluta o relativa può essere rafforzata; la riserva di legge rafforzata si ha quando la Costituzione, non si limita solamente a rinviare alla legge, ma disciplina essa stessa parte della materia, ponendo chiari limiti alla discrezionalità da parte del legislatore stesso. L’articolo sedici della costituzione italiana prevede anche la riserva di legge rafforzata. Si pone il caso della diffusione di un’epidemia in una parte del territorio nazionale, e che di conseguenza si sia quindi costretti a prendere misure urgenti, al fine di evitare l’aggravarsi della situazione impedendo all’epidemia stessa di propagarsi sempre più. In tal caso il diritto costituzionale prevede che, le autorità, possano disporre la limitazione della libertà di circolazione, nonché di impedire che altri possano accedere o uscire dal luogo dell’epidemia stessa. Le limitazioni della libertà di circolazione riguardano motivi di sanità. Il diritto costituzionale prevede chiaramente la possibilità di limitare la circolazione dei cittadini a fronte delle situazione ut supra menzionate in scritto. Il diritto costituzionale pone all’articolo sedici la possibilità di attuare disposizioni di legge per ragioni di sanità o di sicurezza; sulla sicurezza cito le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. La legge 27 dicembre 1956 numero 1423 limita la libertà di circolazione per le persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità. Ricordo inoltre le leggi 31 maggio 1965 numero 575, 22 maggio 1975 numero 152, 13 settembre 1982 numero 646.

Il Governo può in caso d’urgenza, ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione, emanare decreti legge che devono essere convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, pena la perdita d’efficacia giuridica per decadenza. Il decreto legge è regolato anche dall’articolo numero 15 della legge 23 agosto 1988 numero 400. Soffermandoci ora alla storia dell’Unità d’Italia va precisato che, la libertà individuale, è prevista anche nello Statuto Albertino del 1848 carta elargita da Sua Maestà Re Carlo Alberto di Savoia, costituzione adottata dal Regno di Sardegna il 4 marzo 1848 a Torino ed in seguito, con la legge 17 marzo 1861 numero 4661 divenuto la Carta Fondamentale del nuovo Regno d’Italia. Lo Statuto Albertino, all’articolo ventisei, prevede che la libertà individuale è guarentita. Nuino può essere arrestato e tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. Anche lo Statuto Albertino, nella sua giurisprudenza, prevede che la libertà individuale potesse avere delle limitazioni per salvaguardare la sicurezza, la realtà sanitaria e di igiene pubblica. Riguardo alle limitazioni di carattere sanitario cito la legge 22 dicembre 1888 numero 5849 sulle tutela dell’igiene, della sanità pubblica la quale, agli articoli 47 e 49, prevede l’isolamento delle persone sospette e riconosciute infette da malattie contagiose o di tipo epidemico. Il regolamento di sanità marittima del 29 settembre 1895 numero 636 agli articoli 93, 95, 98, 104, prevede e dispone le quarantene per le navi provenienti dai luoghi infetti. Inoltre nei capi sei sette ed otto organizza un sistema di controllo peculiare di visita sanitaria per le navi sia in partenza, sia in arrivo. Quello che sta avvenendo nella nostra Italia causa l’epidemia del Coronavirus è chiaramente, giuridicamente previsto, ed era previsto anche nel Regno d’Italia tramontato nel 1946.

Andrea Pantaleo