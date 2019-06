Operazione “Multipla”, quattro arresti nel pescarese

Popoli, 24 maggio – Nell’ambito dell’operazione denominata “Multipla” i Carabinieri della Compagnia di Popoli hanno eseguito nel pescarese, su disposizione del Gip del Tribunale di Pescara, Antonella Di Carlo, su richiesta del Pm Andrea Papalia quattro misure cautelari, tre in carcere una ai domiciliari, sgominando una organizzazione che aveva messo a segno un a serie di furti soprattutto in cantieri edilizi della zona. Nell’ambito della stessa operazione è stata recuperata parte della refurtiva (sopratutto materiale ferroso rame) ed eseguite alcune perquisizioni.

Le quattro misure riguardano persone di orgine della provincia pescarese, di Napoli e di Bari. Tre le persone finite in carcere: Guglielmo Covitti, 66enne, Marco De Marchi (59) e Giuseppe D’Alfonso (56). Per Francesco Marzano (28 anni), è stato disposta la misura dei domiciliari. Per altre due persone, invece, è stato disposto l’obbligo di firma e per un’ultima l’obbligo di dimora. In mattinata i Carabinieri dopo una perquisizione hanno disposto anche la chiusura di un’Azienda di Montesilvano (Pe) dedita allo smaltimento dei rifiuti ferrosi dove, secondo gli inquirenti, veniva portata la refurtiva. Nel corso di una conferenza stampa il colonnello Marco Riscaldati, comandante provinciale dell’Arma ha illustrato tutti i particolari dell’operazione che era partita nel maggio dello scorso anno.(h. 16,00)