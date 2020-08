Oltre 150 iscritti alla 58^ edizione “Svolte di Popoli”

Popoli, 26 agosto- Saranno in totale 152 le vetture ai nastri di partenza della 58^ Cronoscalata “Svolte di Popoli”, in programma il 28-29-30 Agosto e valida come 3^ prova del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) oltre che per il Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) Nord/Sud e le categorie Bicilindriche, Challange Nazionale Assominicar Salita 2020. Anche quest’anno sarà riproposto il binomio formato dalla competizione motoristica tricolore e dalla parata delle suggestive auto storiche stradali dell’associazione “Rombi del Passato Autostoriche” che con altre 50 vetture d’epoca aggiungerà ulteriore fascino a una manifestazione che colloca la Città di Popoli nella nobile tradizione motoristica abruzzese e nazionale.

Tra gli iscritti spiccano il toscano Simone Faggioli su Norma M20 FC (già vincitore in 3 occasioni alle Svolte di Popoli con il record assoluto di 3’00”12 sulla singola manche stabilito nel 2016) e il trentino Christian Merli su Osella FA 30 (vincitore delle prime due gare del CIVM 2020) che si daranno battaglia anche sulle curve dello storico tracciato popolese. Da segnalare anche le presenze del siciliano Domenico Cubeda e del trentino Diego De Gasperi (anch’essi su Osella FA 30) oltre alla partecipazione dei siciliani Giovanni Cassibba (Osella PA 30), Samuele Cassibba (Osella PA 21 JRB), Luca Caruso (Osella PA 2000) e Luigi Fazzino con la sua Osella 2000 Turbo che rappresenta una novità per le salite 2020. In gara ci saranno anche le 3 Lamborghini Huracàn dei pugliesi Lucio Perugini, Rosario Parrino e Francesco Montagna oltre agli abruzzesi Marco Gramenzi (teramano su Alfa 4C), Giordano Di Stilio (pescarese su Citroen Saxo 1.6 RS), Tommaso Colella (aquilano su Ferrari F430). Una ventina i partecipanti nella categoria delle bicilindriche, tra cui il siciliano Andrea Currenti (vincitore domenica scorsa a Gubbio) e Angelo Mercuri, il vincitore del campionato CIVM 2019. Saranno invece un paio le donne al via: la umbra Giulia Gallinella su Peugeot 106 1.6 RS e la pugliese Anna Maria Fumo su Mini Cooper RS Plus. I piloti di Popoli in gara saranno Mattia Fasciano (Peugeot 106 E1), Claudio Pio (Citroen Saxo 1.6 RS), Alessandro Di Lisio (Peugeot 106 1.4 RS), Vincenzo Ottaviani (Citroen Saxo 1.6 Gruppo N), Mauro Bianchi (Peugeot 106 1.4 Gruppo E1), Mattia Sabatini (Peugeot 106 1.6 RS), Pietro Chiarelli (Honda Civic 1.6 Prod. Evo), Leo Rizio (Peugeot 205 Prod. S).

La presentazione ufficiale della 58^ Cronoscalata “Svolte di Popoli” si terrà domattina 27 Agosto alle ore 10:30 presso la sala consiliare della Provincia di Pescara con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte nell’organizzazione dell’evento, tra cui il Sindaco di Popoli (Concezio Galli), il presidente della ACI Pescara (Giampiero Sartorelli), la ACI Sport, il direttivo della Asd Svolte di Popoli, il gruppo di volontari “Quelli delle Svolte” e l’associazione “Rombi del Passato Autostoriche”. La presentazione ufficiale sarà inoltre trasmessa in diretta web sul sito internet www.mattiperlecorse.com e sulle pagine Facebook di “Matti per le Corse” e “Quellidellesvolte”. Entra così nel vivo la settimana della 58^ Cronoscalata “Svolte di Popoli” che sarà chiusa al pubblico nell’intento di evitare possibili assembramenti di persone lungo i 7,530 Km del percorso gara da Popoli (PE) alle immediate vicinanze del bivio per San Benedetto in Perillis (AQ), il tutto in osservanza delle disposizioni governative mirate alla riduzione del rischio di contagio da Coronavirus Covid-19.