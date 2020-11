Oggi torna a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona, 5 novembre– Il Consiglio regionale ,convocato dal Presidente Lorenzo Sospiri, torna a riunirsi oggi ,giovedì 5 novembre, alle ore 12, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila. La seduta si aprirà con la risposta del Governo regionale alle interpellanze riguardanti: “Criticità nella Uosd di Gastroenterologia ed Endoscopia Interventistica dell’Ospedale ‘Renzetti’ di Lanciano”, a firma del consigliere Taglieri (M5s); “Ritardi nell’erogazione fondi previsti dalle leggi regionali n. 9 e n. 10 del 2020” ( Blasioli PD); “Criticità nell’esecuzione dei tamponi per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2 e nella filiera di tracciamento dei positivi” (Paolucci PD); “Piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19 della Regione Abruzzo procedure per l’individuazione delle figure tecniche necessarie alla progettazione, direzione e collaudo delle opere previste da progetto e selezione degli operatori economici che realizzeranno le opere” ( Pettinari M5s); “Emergenza Covid -19 – Aggiornamento procedure e tempi tamponi ottobre 2020”, di Marcozzi ( M5s).

Nella seconda parte dei lavori l’Assemblea si occupareà dell’esame In esame dell’Aula il progetto di legge che introduce nuovi interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività̀ produttive e turistiche del territorio (n.152/2020). A seguire l’Assemblea voterà il “Bilancio di previsione del Consiglio regionale – Esercizio Finanziario 2021 – 2023” e il provvedimento europeo “Indirizzi in materia europea per l’annualità 2020, relativi alla partecipazione della Regione all’attuazione del diritto europeo (fase “discendente”)”. In coda all’ordine del giorno la risoluzione di Blasioli, Paolucci, Pepe, Di Benedetto, Pietrucci, Mariani e Scoccia sulle “Progressioni verticali del personale di ruolo della Giunta regionale ai sensi dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 (c.d. Legge Madia)” e il documento di revoca dell’assessore Piero Fioretti e la conseguente nomina degli assessori Daniele D’Amario e Pietro Quaresimale. La seduta potrà svolgersi mediante partecipazione in presenza o da remoto.