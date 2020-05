Oggi l’elezione del Garante per l’infanzia. Forse

L’Aquila, 26 maggio– Oggi , martedì 26 maggio 2020, alle ore 15, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo, è in programma la seduta del Consiglio regionale con i seguenti punti all’ordine del giorno: “Progetto di legge 59/2019: Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie”; elezione dei componenti del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie; elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza; designazione di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. La seduta sarà svolta adottando tutte le necessarie precauzioni e con l’utilizzo dei dispositivi atti a garantire il rispetto delle misure di contenimento del virus Covid-19. (h.8,00)