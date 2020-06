Oggi inserto speciale di Sole 24 ore su Piano Colao

Il quotidiano economico Sole 24 ore pubblica oggi un inserto speciale di indubbio interesse riguardante il testo integrale del Piano Colao Un inserto di 121 pagine con tutte le 102 idee ovvero le ‘iniziative per il rilancio 2020-2022′ che la task force per l’emergenza a guida dell’ex manager di Vodafone Vittorio Colao ha elaborato in queste settimane su mandato del Premier Conte per incentivare concretamente la ripresa dell’Italia. Il documento, realizzato dal comitato di esperti ed esperte in materia economica e sociale designato dal premier per guidare il Paese fuori dall’emergenza coronavirus, e’ nei fatti la strategia per il rilancio dell’Italia che combina temi sociali, ambientali ed economici. 6 i macro-settori che sono diventati anche i sei macro-obiettivi del piano e che dunque ritornano anche come capitoli dello Speciale del Sole 24 0re Imprese e Lavoro come ‘motore dell’economia’; infrastrutture e ambiente come ‘volano del rilancio’; turismo arte e cultura come ‘brand del Paese’; pubblica amministrazione come ‘alleata dei cittadini e imprese’; istruzione, ricerca e competenze come ‘fattori chiave dello sviluppo’ e infine individui e famiglie in una ‘societa’ piu’ inclusiva ed equa’. Un’Italia piu’ forte, resiliente ed equa, e’ l’obiettivo centrale del documento. Tre sono invece gli obiettivi trasversali del documento, che compaiono sulla copertina del testo: ‘digitalizzazione e innovazione; rivoluzione verde; parita’ di genere e inclusione’. Ciascuno dei sei settori prevede sottocapitoli, al quale corrisponde un obiettivo. Le fonti di funding si dividono in ‘principalmente pubblico’, ‘principalmente privato’ e ‘no funding’.