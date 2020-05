Oggi il Liceo Fermi di Sulmona protagonista su RAI scuola della commemorazione di Capaci

.

Sulmona, 23 maggio– Oggi , 23 Maggio, alle ore 11.00 (ed in replica alle ore 16:00) in ricorrenza della strage di Capaci, sarà mandato in onda sul sito di RAI SCUOLA, al link “Diretta tv”, uno Speciale de “La scuola in tivù” dal titolo “Caro Giovanni, caro Paolo… La vostra storia, le nostre vite”.

I giovani studenti d’Italia ricordano ed omaggiano i due giudici antimafia attraverso videomessaggi idealmente diretti a loro, in cui descrivono come e perché, pur non avendoli conosciuti di persona, entrambi siano presenti nei loro pensieri e nelle loro vite. Gli interventi saranno alternati a immagini di repertorio con interviste ai due giudici, momenti della loro azione di magistrati, testimonianze dei congiunti degli agenti della scorta. A rappresentare l’Abruzzo, il Polo Scientifico tecnologico “Fermi” di Sulmona-Pratola.

Protagonisti assoluti gli studenti, perché, come diceva Paolo Borsellino, “se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”, ma soprattutto perché all’istituzione scolastica tocca il compito di formarli ed instradarli sulla via della legalità, trasmettendo loro il senso dello Stato e della giustizia. Questo deve fare la scuola. E la nostra, che lo fa da sempre (attraverso un’intensa programmazione dipartimentale e interdipartimentale sui temi di cittadinanza e costituzione e dell’Agenda 2030) e che ai due giudici ha intitolato l’aula Magna della sede di Pratola (attrezzata struttura per convegnistica), ha preso parte attivamente e entusiasmo a questa lodevole iniziativa, attraverso il contributo, presente nel video, di due nostri ragazzi (Francesca Simoncelli, Leo Marzoli), che nella loro lettera ideale testimoniano ai due magistrati la loro ammirazione e la piena consapevolezza del lascito spirituale delle loro azioni eroiche e delle loro parole, convinti che ”gli uomini passano, le idee restano”.

Inoltre, in linea con questa visione, la nostra scuola ha progettato e realizzato un’altra importante e prossima iniziativa, nell’ambito della commemorazione della strage di Capaci, essendo stata selezionata dal Ministero dell’Istruzione e da Rai Scuola, unica nella Regione, per produrre un video che a breve sarà mandato in onda sulle reti nazionali RAI e sulle pagine social del Miur e della Fondazione Falcone. Il video è intitolato: #Palermo Chiama Italia. IL CORAGGIO DI OGNI GIORNO-XXVIII anniversario della strage di Capaci, ed è disponibile e visibile sul canale You Tube, sul sito e sui social istituzionali (Fb, Instagram) del Polo Scientifico tecnologico “Fermi”.