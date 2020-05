Oggi “Giornata dell’igiene delle mani e delle cure pulite e sicure”.

Nel pieno dell’emergenza Covid-19 arriva l’iniziativa promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Molto attiva la Asl Lanciano Vasto Chieti a sostegno della campagna ” Perché lavarsi le mani? e con una serie di video impegnati alla spiegazione della domanda Il 2020, non a caso, ricorda e celebra le categorie di infermieri e ostetriche e commemora il bicentenario della nascita della prima infermiera “moderna”, Florence Nightingale, ad aver intuito una correlazione tra igiene ed infezioni legate all’assistenza sanitaria

Sulmona, 5 maggio- L’Organizzazione mondiale della sanità promuove per oggi, 5 maggio 2020 la “Giornata dell’igiene delle mani e delle cure pulite e sicure”. L’emergenza pandemica da Covid-19 ha fatto riscoprire l’estrema importanza dell’igiene, soprattutto delle mani, in una società in cui la frenesia della vita quotidiana aveva spazzato via molte di quelle regole ancestrali che riguardavano il buon senso cittadino, puramente declassate dallo svolgere senza ritardi la routine giornaliera, tra lavoro, famiglia, scuola, sport e trasporto su mezzi pubblici.

Il trasporto, infatti, a causa del continuo affollamento, si rileva spesso essere un covo di germi e batteri e un luogo sicuro in cui essi possono riprodursi senza alcuna difficoltà.

In occasione del rientro di 653 abruzzesi, nella giornata di ieri, la Regione ha attivato presidi sanitari mirati alla sanificazione dei luoghi di trasporto pubblico. FS sta attrezzando le stazioni con delle norme atte alla massima sicurezza dei viaggiatori posizionando dispenser di gel igienizzante contigui ai binari, ai servizi igienici e ai convogli e aggiungendo una segnaletica indicante il percorso da effettuare in modo da mantenere il distanziamento sociale.

La pulizia nelle stazioni ferroviarie continua con la disinfezione dei climatizzatori, con la nebulizzazione e vaporizzazione degli ambienti e di tutti gli oggetti a contatto con il viaggiatore.

Le distanze di sicurezza, protagoniste ufficiali della fase 2, hanno ottenuto un forte impatto ed una giusta osservanza dall’azienda FS che rilancia nuove proposte sulle assegnazioni dei posti, impedendo di sedersi accanto ad altri passeggeri, vietando il servizio ristoro a bordo e ricreando un percorso entrata-uscita diversificato. Inoltre, si invitano i viaggiatori ad utilizzare sempre più dispostivi digitale al fine di prenotare ed acquistare il proprio biglietto all’insegna del self-service.

In merito a tali sensibilizzazioni, la Asl Lanciano Vasto Chieti promuove sulla pagina Facebook e sulle altre pagine social @asl2abruzzo dell’Azienda sanitaria locale, una serie di video impegnati alla spiegazione della domanda “Perché lavarsi le mani?”.

A condurre l’iniziativa, promossa dal Gruppo operativo del Comitato infezioni ospedaliere, dall’unità operativa Qualità accreditamento e rischio clinico e dal Servizio aziendale professioni sanitarie, sono infermieri e ostetriche che evidenziano l’importanza dell’igiene delle mani in quanto “strumento fondamentale per la prevenzione delle infezioni, soprattutto in questo periodo per sbarrare la strada al Covid-19”.

Il 2020, non a caso, ricorda e celebra le categorie di infermieri e ostetriche e commemora il bicentenario della nascita della prima infermiera “moderna”, Florence Nightingale, ad aver intuito una correlazione tra igiene ed infezioni legate all’assistenza sanitaria. La storia ci insegna che il mondo è un ciclo continuo e che bisogna imparare dalle scoperte del passato per saper vivere consapevolmente il futuro. (h. 12,30)

Chiara Del Signore