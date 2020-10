Oggi Consiglio regionale: si, no…forse

Sulmona,20 ottobre– La riunione dell’Assemblea regionale abruzzese già convocata per la scorsa settimana e poi rinviata all’ultimo momento è in programma per questa mattina. Una seduta di particolare significato politico, anche se i punti all’ordine del giorno non lo stanno a dimostrare, perchè arriva dopo le tante polemiche che si sono susseguite all’indomani del voto amministrativo o per Chieti ed Avezzano. Il centrodestra uscito battuto è ora alla ricerca di nuovi equilibri interni e alla ricerca di una diversa coesione sopratutto in Regione. Ma per la seduta di oggi cosa accadrà? Poco fa il Capogruppo del Pd Silvio Paolucci ha rilasciato una dichiarazione nella quale si sostiene che “Il braccio di ferro fra partiti nella maggioranza di centrodestra si fa ogni giorno più paradossale, tanto che domani la Lega convoca una riunione politica alla stessa ora della sedute congiunte delle commissioni per la sessione europea, a spregio degli appuntamenti istituzionali e della necessità di lavorare per la comunità”,

“Alle 10 le Commissioni sono riunite in sessione europea e a quella stessa ora D’Eramo ha convocato il coordinamento politico. Diversi i punti all’ordine del giorno, dall’ultimo DPCM, alle nuove proposte di legge da presentare, ma soprattutto, evidentemente, la linea da tenere con gli alleati, visto il fuoco incrociato di queste settimane – illustra Paolucci – Una divisone crescente che tiene in ostaggio la Regione e che a livello istituzionale non si è mai visto, come se i problemi di questa confusa e conflittuale maggioranza fossero in testa persino all’agenda del governo locale. Temo, infatti, che questa riunione sia stata volutamente convocata in concomitanza con i lavori dell’Assemblea, per bloccarla, in attesa che Marsilio revochi le deleghe a Febbo: una Regione ostaggio della Giunta più lenta della storia” (h.9,00)