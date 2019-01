Oggi arriva Di Maio a Sulmona,speriamo arrivino risposte sulla centrale  Snam

Sulmona, 18 gennaio- Questa sera arriva in città Luigi Di Maio,Ministro per lo Sviluppo Economico e Vice Premier, per una manifestazione elettorale del suo Movimento tenendo conto che nella competezione elettorale non figura nessun candidato della città e del territorio. Eppure sono in tanti che sperano che Di Maio possa dare un segnale per rassicurare le istituzioni e le comunità locali sulla vicenda della Centrale Snam che dovrebbe essere realizzata proprio nella zona dove si sviolgerà la manifestazione. Su quest’appuntamento è intervenuto il candidato della lista “ Solidali e Popolari” con Legnini, Mimmo Di Benedetto

“Un’occasione importante- ha detto Di Benedetto- per la città e anche io mi unisco al saluto della comunità locale per salutare l’illustre ospite “ma la nostra gente ha il diritto di conoscere da vicino l’orientamento del Governo in ordine al progetto del gasdotto e soprattutto della centrale di compressione che si vorrebbe realizzare in una zona, la nostra, ad altissimo rischio sismico e che suscita preoccupazione nella popolazione. Sinora – sottolinea il candidato – i governi regionali, unitamente ai movimenti ambientalisti, sono riusciti a evitare che questo scellerato progetto potesse realizzarsi nel modo in cui cocciutamente lo si vuole portare avanti”.

“Da – conclude Di Benedetto-qui l’esigenza che il ministro dia risposte certe e rassicuranti tanto attese dalla popolazione e che la sua presenza non si riduca ad una visita elettorale sebbene l’assenza di un candidato pentastellato del territorio” (h.9,00)