 Nuovo entusiasmo nel Pd di Sulmona. E intanto sabato arriva Cozzolino

C’è grande fermento e ampia mobilitazione all’interno del partito in città dopo le polemiche e i pasticci dei mesi scorsi. E’ inziato il processo di rinnovamento e di impegno che fa sicuramente bene alla città e al territorio. Nelle ultime ore alcuni segnali importanti come la risoluzione sul punto nascite presentata dai Consiglieri Pd nell’Assemblea regiuonale (Paolucci primo firmatario); la ferma risposta della Pezzopane alla senatrice grillina Di Girolamo sui ritardi della Comitato per gli studi Ovidiani e ora arriva anche l’eurodeputato che è un Amico della città e del Centro Abruzzo. E chissà che proprio da qui il Pd non possa ripartire con nuovi slanci per restituire alla città quel ruolo calpestao negli ultimi anni-

Sulmona, 5 giugno-Avrà luogo sabato prossimo alle ore 17 a Sulmona presso il Caffè letterario di Piazza XX Settembre l’incontro pubblico organizzato dal Pd sulmonese con l’eurodeputato Andrea Cozzolino. Che in occasione delle recenti elezioni ha raggiunto proprio a Sulmona uno straordinario risultato con il 21% dei consensi.

“Abbiamo chiesto all’on. Cozzolino di tornare subito a Sulmona,dopo la sua rielezione, per l’importante risultato che ha ottenuto nelle urne e al fine di dare contonuità ad un rapporto dorettio che da anni permette all’Abruzzo di avere una rappresentanza forte a Bruxelles- dichiara il Segretario provinciale e Commissario del Pd a Sulmona Francesco Piacente– vogliamo subito stabilire con l’on.Cozzolino un piano di lavoro sulle vertenze piu’ urgenti che riguardano l’intero territorio provinciale ed in particole il territorio del Centro Abruzzo”. L’incontro sarà dunque l’occasione per fare il punto sulla situazione del Partito in città..

“ Non perdo tempo nei copmmenti preferisco lavorare per il rilancio del Partito—prosegue Piacente- tuttavia è diventata insopportabile la pantomina di un’Amministrazione comunale alle prese con la scelta dei banchi su cui sedere in Aula: a termini praticamente scaduti per l’approvazione del rendiconto con le inevitabili conseguenze per la credibilità di questa giunta,non si trova meglio che disquisire su quali banchi occupare un’Aula consiliare già abbontantemente scredidata provocando sconcerto in una città ormai allo stremo.

Nel confermare pertanto la diffida ad utilizzare in qualiasi sede il nome ed il simbolo del Partito Democratico ai consiglieriu che si sono assunti la responsabilità di porsi fuori dalla linea del partito,proseguiamo nell’attività di rilancio della nostra comunità politica: abbiamo avviato il tesseramento e con soddisfazione stiamo registrando importanti risultati in un percorso di rinnovamento del Circolo e con ritrovata partecipazione alla vita democratica del Partito “ (h.9,00)