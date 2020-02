Nuovi riconoscimento per il poeta Raffaele Santini

Sulmona, 6 febbraio- Ancora riconoscimenti in campo letterario per il poeta Raffaele Santini, noto scrittore di storia patria e di antropologia. Nell’ edizione 2020 del 5° Premio Letterario Internazionale città di Filetto, il poeta Peligno è stato premiato per la poesia “ Maddemane” in dialetto abruzzese, I° Premio assoluto, sez. C , come miglior testo per musica. La lirica formata da tre quartine in endecasillabi a rima incrociata e tre ritornelli, ritenuta di pregevole fattura, come si evince dal giudizio critico della Giuria, è stata declamata dall’autore alla presenza di un pubblico attento e qualificato.

Al prof. Santini, già conosciuto per l’impegno e i numerosi successi ottenuti nel campo della poesia e della saggistica storica,vanno le nostre felicitazioni, per la sua assidua opera di ricerca filologica e storico- linguistica, che porta alla riscoperta e alla valorizzazione delle radici culturali abruzzesi, anche in campo internazionale.(h.9,00)