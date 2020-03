Nuovi e moderni bus sulla Roma-L’Aquila. E per Sulmona ?

Sulmona, 5 marzo– TUA ha immesso in esercizio tutti e 12 i bus che compongono la nuova flotta di mezzi sulla tratta L’Aquila-Roma.I nuovi bus Iveco Magelys, che presentano anche la livrea brandizzata col logo TUA, sono macchine Gran Turismo dotate di vari comfort. Gli autobus, alimentati da motori Euro 6 e lunghi 12 metri e 80 centimetri presentano 55 posti per la clientela oltre a due posti di servizio, i sedili sono regolabili con rivestimento in ecopelle, climatizzazione Spheros DH e hanno di serie le dotazioni di sicurezza attiva quali ABS, EBS, ESP e sistema di controllo corsia. I bus presentano di serie il sistema Dynameco per lo spegnimento automatico degli incendi. Lo ha annunciato oggi il Presidente della Società TUA Gianfranco Giuliante

Le caratteristiche dei nuovi autobus della TUA impiegati sulla L’Aquila-Roma si inquadrano sempre maggiormente nell’ottica della customer satisfaction; i bus, infatti, sono dotati di wc per i passeggeri, di prese USB e di prese elettriche da 220V, di dispositivo wi-fi e anche di macchinetta per il caffè. Insomma, una serie di servizi che rendono sempre più comodi e confortevoli gli spostamenti tra il capoluogo abruzzese e la capitale.

“Abbiamo posto particolare attenzione sulla tratta L’Aquila-Roma – ha commentato Gianfranco Giuliante, Presidente di TUA – e l’immissione in esercizio dei nuovi 12 bus Gran Turismo dotati di ogni comfort per i nostri pendolari è il frutto di un’attenta analisi delle richieste e delle esigenze di chi viaggia. L’Azienda – ha aggiunto Giuliante – nel rimodulare il servizio, che prevede 198 corse settimanali, ha offerto una soluzione di viaggio comoda e tecnologicamente al passo con i tempi che può essere costantemente migliorata”.



TUA, inoltre, ha avviato dall’inizio del mese di marzo una serie di sconti sul prezzo del biglietto per chi usufruisce del servizio L’Aquila-Roma. Per tutti coloro che prenotano nelle fasce comprese dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 20:15 sulla tratta L’Aquila-Roma, l’Azienda adotta degli sconti fino al 30 per cento del costo del biglietto. Dalla capitale a L’Aquila, invece, le fasce oggetto di riduzione del costo dei biglietti vanno dalle 9:00 alle 12:00 e delle 18:45 alle 22:00.“Anche queste iniziative che prevedono un’agevolazione tariffaria – ha precisato Giuliante – vanno lette in un’ottica generale di una sempre crescente attenzione sui servizi che svolgiamo sulla tratta L’Aquila-Roma”.

Questa la nota integrale dell società Tua. Va tutto bene, per carità, anzi come cittadini ci fa anche piacere. Resta da capire se lo stesso trattamento la società vorrà riservare anche ai pendolari della Sulmona-Avezzano-Roma e magari di altre tratte sopratutto in tempi abbastanza ravvicinati se non altro perché ” le richieste e le esigenze di chi viaggia” ( come dice Tua) valgono anche per i cittadini che utilizzano gli stessi mezzi e magari partono dal Centro Abruzzo. Speriamo che sindaci e amministratori, ( a cominciare da Sulmona) rappresentanti delle Istituzioni locali,OO.SS. e sopratutto i Consiglieri regionali di questo territorio vogliono fare chiarezza sull’intera vicenda