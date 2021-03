Nuovi contagi a Pratola, Il Pd propone un nuovo screening di massa

Pratola Peligna, 11 marzo– ” Solo oggi sono stati accertati 17 nuovi casi che fanno salire a 50 gli attuali positivi a Pratola. Un contagio ormai diffuso a diversi nuclei familiari,- scrive il Segretario del Circolo Pd Mattia Tedeschi-spinto dalla variante del virus. Il rapporto tra positivi e residenti è pari allo 0,65 per cento ed è quindi necessario, oltre a giusti appelli alla popolazione e al potenziamento dei controlli, effettuare un nuovo screening di massa in paese.

Rilanciamo la proposta, fatta anche da Pratola Insieme qualche giorno fa, perché, come fatto quando abbiamo proposto i tamponi per i fuori sede, siamo pronti a collaborare in piena terza ondata in un momento delicato come quello che il nostro territorio sta vivendo. Garantire test antigenici rapidi gratuiti permetterebbe di circoscrivere i contagi.Fondamentale per scongiurare un drastico aumento a Pratola saranno anche i comportamenti di ognuno di noi.